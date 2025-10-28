Лавров и Додик подтвердили курс на укрепление партнерства

Tекст: Дмитрий Зубарев

Встреча между главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом Республики Сербской Милорадом Додиком прошла на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает ТАСС.

По итогам переговоров стороны подтвердили курс на укрепление двусторонних партнерских отношений между Россией и Республикой Сербской. Был проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации в боснийском урегулировании, включая внутриполитический кризис в Боснии и Герцеговине.

В официальном сообщении подчеркивается: «Выражена принципиальная поддержка Общего рамочного соглашения о мире в БиГ 1995 года как безальтернативной основы мира и стабильности в стране и всем западнобалканском регионе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Милорад Додик поздравил Владимира Путина с днем рождения и пожелал ему успехов. Додик попросил Путина договориться с Дональдом Трампом по вопросам, касающимся Балкан. Додик спрогнозировал, что вскоре у Кремля выстроится очередь из европейских лидеров.