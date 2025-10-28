Лукашенко: Позиция США по Украине может оказаться спектаклем

Tекст: Вера Басилая

Александр Лукашенко заявил на Минской международной конференции по евразийской безопасности, что политика США по урегулированию ситуации на Украине может оказаться тщательно разыгранным спектаклем. По его словам, последние данные все больше подтверждают подобные опасения, и это вызывает тревогу, передает ТАСС.

«Хотелось бы, чтобы мы закончили эту войну, как положено, и игр здесь быть не может», – отметил Лукашенко.

Лукашенко также предостерег от излишних иллюзий относительно действий Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что американская политика может рассматриваться как часть гибридной войны и напомнил о недавних действиях Польши, сравнив их по значимости с поведением других западных стран.

Ранее Александр Лукашенко заявил о риске исчезновения Украины в случае затяжного конфликта.

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, но не исключил будущих переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности России восстанавливать отношения с США, несмотря на продолжающиеся санкции.