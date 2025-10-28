Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска

Tекст: Денис Тельманов

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Звезда», что украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, передает ТАСС. По его словам, на данном направлении отмечено серьезное продвижение сил России.

«На красноармейском направлении есть очень серьезное продвижение. Мы вчера слышали, что порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении в районе Красноармейска, потому что пути снабжения полностью перерезаны. Долго так противник не удержится, даже несмотря на те накопленные запасы как по боекомплекту, так и по продовольствию», – заявил Пушилин.

Он добавил, что несмотря на имевшиеся у ВСУ запасы боеприпасов и продовольствия, ситуация для украинской группировки усложняется с каждым днем, так как подкрепления не поступают.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения спецназа Главного управления разведки Украины прибыли в Красноармейск на фоне тяжелой ситуации для украинских войск.

Российская армия в районе железнодорожного вокзала Красноармейска добилась расширения зоны контроля и уничтожила более шестидесяти военных противника.

Основная территория Красноармейска в ДНР оказалась под контролем российских военных, при этом в городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.