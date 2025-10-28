Косметолог Михайлова опровергла пользу БАДов с коллагеном для омоложения

Tекст: Ирма Каплан

Современные антиэйдж-комплексы и БАДы рекламируются как способ продлить молодость, однако их воздействие не подтверждено серьезными исследованиями, поделилась врач с «Газетой.Ru».

Антиоксиданты формально должны защищать клетки и замедлять старение, но клинические испытания не выявили влияния на продолжительность жизни или снижение риска тяжелых заболеваний при приеме их внутрь.

«Широко продвигаемые коллаген и гиалуроновая кислота при приеме внутрь тоже имеют крайне слабую доказательную базу. Плацентарные препараты особенно опасны, так как содержат множество биологически активных веществ, не стандартизированы и могут стимулировать неконтролируемое деление клеток, что теоретически повышает риск рака», – добавила она.

Главными методами профилактики преждевременного старения Михайлова назвала стандартные принципы здорового образа жизни – контроль давления, сахара и липидов, регулярную физическую активность, отказ от вредных привычек, сбалансированное питание и защиту кожи от ультрафиолета.

Врач уточнила, что неконтролируемый прием БАДов и витаминных комплексов может привести к гипервитаминозу, поражению печени и негативным реакциям при взаимодействии с медицинскими препаратами.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врач-косметолог Светлана Краснова рассказала о факторах, способствующих преждевременному старению кожи, включая курение, недостаток воды и сна, а также неправильное питание. Также россиянам назвали неочевидную причину преждевременного старения кожи.