Россиянам рассказали о влиянии воды в бассейне на преждевременное старение кожи

Tекст: Дарья Григоренко

По словам эксперта, сам по себе хлор не вызывает морщины, но способствует окислительному стрессу, приводя к образованию свободных радикалов, которые повреждают коллаген и эластин, передает Газета.Ru.

Дорохов отметил, что взаимодействие хлора с потом и косметическими средствами может приводить к появлению хлораминов – соединений, усиливающих воспаление и ускоряющих процесс фотостарения. Исследования показывают, что у профессиональных пловцов, регулярно находящихся в хлорированной воде, чаще наблюдаются сухость кожи, морщины и пигментация.

После посещения бассейна многие отмечают ощущение стянутости, связанное с разрушением хлором липидного барьера – естественной защиты кожи. С возрастом кожа и так теряет влагу быстрее, а химическое воздействие только усугубляет проблему.

Чтобы минимизировать вред хлора, Дорохов советует принимать душ до и после плавания, использовать увлажняющие кремы с церамидами для восстановления защитного слоя, а средства с витамином С помогают нейтрализовать окислительное действие хлора. В частности, он рекомендует выбирать бассейны с комбинированными системами очистки – озоном и ультрафиолетом, а также использовать барьерные спреи перед посещением бассейна.

Ранее дерматолог и косметолог Галина Амосова сообщила, что слишком длительное пребывание под солнцем без защиты угрожает ожогами, ускоряет гиперпигментацию и повышает вероятность развития злокачественных кожных заболеваний.