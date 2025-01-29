Названы ведущие к раннему старению кожи привычки

Доктор Краснова перечислила привычки, ускоряющие преждевременное старение кожи

Tекст: Ольга Иванова

Как пишет «Газета.Ru», врач-косметолог Светлана Краснова назвала ряд привычек, способствующих преждевременному старению кожи. В первую очередь она выделила высокое содержание углеводов и сахара в рационе, что разрушает коллаген и эластин. Косметолог советует включать в рацион больше овощей, белка и ненасыщенных жиров.

Особое внимание Краснова уделяет злоупотреблению алкоголем и курению. Она поясняет, что эти факторы повреждают сосуды, вызывая дефицит кислорода и питания в коже. Это приводит к куперозу, отечности и тусклому виду кожи. Дополнительным негативным фактором является недостаточное потребление воды, что вызывает обезвоживание и замедление обмена веществ.

Недостаток сна также вносит свой вклад в старение кожи. Врач подчеркивает важность засыпания до 22:00 для восстановления кожи после стрессов. Косметолог также предупреждает о вреде сна с косметикой на лице, что закупоривает поры и замедляет отшелушивание. Краснова отмечает необходимость удаления макияжа перед сном для сохранения здоровья кожи.

Важной причиной старения является и умывание обычным мылом, которое пересушивает кожу, повреждая защитный барьер. Врач рекомендует подобрать подходящее средство для умывания по типу кожи. Отсутствие защиты от солнца также ускоряет старение кожи, вызывая фотостарение и гиперпигментацию. Использование средств с SPF-защитой ежедневно необходимо для противодействия этим эффектам.

Ученые НовГУ выявили, что микроциркуляция кожи влияет на процессы старения. Исследование показало, что разные морфотипы старения проявляются в различных механических свойствах кожи и особенностях кровоснабжения. Ултразвуковое сканирование позволяет индивидуально подходить к коррекции возрастных изменений и контролировать лечение.