Командующий ВСУ выложил секретные карты в TikTok
Командующий штурмовыми войсками на Украине Валентин Манько опубликовал в TikTok фотографию карт боевых действий с пометкой «секретно», вызвав обсуждение среди пользователей.
Командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько разместил в TikTok фото карт с грифом «секретно», сообщает ТАСС.
Фото вызвало резонанс, так как оно содержит данные о текущей обстановке в зоне боевых действий.
Как уточняет агентство УНИАН, пользователи соцсетей заметили наличие секретной информации на снимках. Многие отметили, что раскрытие подобных данных в публичном пространстве может представлять угрозу безопасности.
Манько давно известен тем, что часто становится участником скандалов, связанных с саморекламой и использованием соцсетей. В прошлом пресса отмечала случаи, когда он выкладывал ролики в TikTok, где танцевал под российские песни и определял, на кого похож из героев популярных российских сериалов. Ранее он был осужден за коррупцию, разбой и грабежи, а также состоял в руководстве «Правого сектора*» (признан террористическим, запрещен в РФ).
Как писала газета ВЗГЛЯД, массовая гибель бойцов 105-й бригады ВСУ произошла после публикации командиром фото построений, что позволило установить точную локацию.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ