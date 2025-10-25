Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Комбриг ВСУ спровоцировал массовую гибель бойцов из-за фото в соцсетях
Массовая гибель бойцов 105-й бригады ВСУ произошла после публикации командиром фото построений, не сопровождавшихся средствами индивидуальной защиты, что позволило установить точную локацию.
Командир 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Анатолий Савич стал причиной гибели большого числа подчиненных из-за публикации снимков военных построений в социальных сетях, передает
РИА «Новости». По словам представителя силовых структур России, именно эти фотографии позволили обнаружить местоположение личного состава на передовой и привести к результативному удару по ним.
«В социальных сетях распространяются некрологи погибших военнослужащих 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Всех их объединяют локация и дата гибели, что может говорить о результативном ударе по скоплению личного состава бригады», – сообщил собеседник агентства. Многие из погибших позже скончались в больницах от полученных ранений.
Собеседник отметил, что командир часто проводил построения на передовой и делал награждения, выкладывая фото в интернет. На этих снимках видно, что военнослужащие находились без средств индивидуальной защиты, что значительно увеличивало опасность для жизни. По мнению источника, неопытность Савича привела к трагедии, ведь тот считал, что в отсутствии активной фазы боев на фронте подобные построения безопасны.
Известно, что полковник Савич был назначен на пост совсем недавно, сменив Евгения Фоменко. Офицер родом из Старого Самбора Львовской области, где проживает с семьей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен под Красноармейском. Минобороны сообщило о ночном разгроме бронетехники ВСУ в районе Красноармейска. Пушилин заявил о тяжелых боях подразделений ВС России в Красноармейске.