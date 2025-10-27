Мельникова и сборная России по гимнастике вернулись в Москву с ЧМ в Индонезии

Tекст: Вера Басилая

Ангелина Мельникова и Даниел Маринов вернулись в Москву после завершения мирового первенства по спортивной гимнастике, состоявшегося в Джакарте с 19 по 25 октября, передает РИА «Новости».

Спортсменку встретили с оркестром, передает корреспондент «Спорт-Экспресс».

Вместе с ними одним рейсом в столицу России прибыли Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Лейла Васильева, Александр Карцев, Мухаммаджон Якубов, Владислав Поляшов, Илья Заика и Алексей Усачев.

Сборная выступала на соревнованиях в нейтральном статусе. Для российских гимнастов этот чемпионат стал дебютом после четырехлетнего перерыва на международном уровне.

Трехкратная чемпионка мира Ангелина Мельникова рассчитывает на скорейшее возвращение российских спортсменов на европейские соревнования по спортивной гимнастике, передает ТАСС.

По словам спортсменки, она с оптимизмом смотрит на перспективы возвращения российских гимнастов на чемпионаты Европы. «На самом деле, у меня очень хорошие ожидания», – заявила Мельникова, отвечая на вопрос о возможном допуске российских спортсменов.

Чемпионка подчеркнула, что позитивные изменения происходят в европейском гимнастическом сообществе. Она отметила, что в последнее время европейские федерации и различные паблики в социальных сетях стали отмечать российских нейтральных атлетов как европейских спортсменов. По мнению Мельниковой, это важный шаг к допуску российских гимнастов на турниры Старого Света.

Мельникова добавила, что чемпионат Европы следующего года состоится в августе, а сейчас у российских спортсменов еще есть время на возврат. Она выразила надежду, что недавние успехи на чемпионате мира в Джакарте и завоеванные медали сыграют положительную роль в деле возвращения на европейское первенство.

Как отмечает ТАСС, если российские гимнасты пропустят чемпионат Европы 2026 года в Загребе, они потеряют возможность выступить на чемпионате мира в Роттердаме. Именно там будут разыграны шесть командных путевок на Олимпиаду в Лос-Анджелесе – по три для мужских и женских команд.

Ранее российская гимнастка Ангелина Мельникова стала первой на чемпионате мира в опорном прыжке с результатом 14,466 балла.

Спортсменка ранее завоевала золотую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике. Ангелина Мельникова заняла второе место в упражнениях на брусьях на чемпионате мира по гимнастике в Джакарте. Она завоевала третью медаль для сборной России на этих соревнованиях.