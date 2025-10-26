  • Новость часаВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ
    Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью
    Онуфриенко: Освобождение Купянска и Красноармейска стало вопросом времени
    Британский министр пригрозил российскому подводному флоту в Атлантике
    Пранкер Лексус привел правила защиты от мошенников
    Путин поздравил военных с успехами объединенной группировки войск
    Путин рассказал о завершении испытаний ракеты «Буревестник»
    Дмитриев провел встречи с представителями администрации США
    Le Figaro: Полиция задержала двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра
    Песков: ВС России жестко отреагируют на попытки нанести удар вглубь России
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счёт человека, эффективность за счёт человека, удобство за счёт человека.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США развивают наркокапитализм

    Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.

    11597 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе нужен план допуска за стол

    Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.

    6 комментариев
    26 октября 2025, 14:04 • Новости дня

    Песков: Даты саммита России и США назначены не были

    Tекст: Вера Басилая

    Договоренностей о дате российско-американского саммита достигнуто не было, говорить об его отмене было бы некорректно, к тому же проведение встречи требует серьезной предварительной подготовки со стороны обеих стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Конкретные сроки проведения перенесенного саммита России и США в Будапеште изначально не обсуждались, поэтому говорить об его отмене неправильно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

    По его словам, говорить об «отмене» саммита некорректно, поскольку четкой договоренности о датах не существовало.

    «Давайте все-таки вспомним, что четкой договоренности о каких-то датах проведения саммита не было. Поэтому, собственно говоря, отменять как таковой конкретный саммит, – наверное, так выражаться неправильно», – отметил Песков.

    Песков отметил, что президенты не могут организовывать встречи ради самого факта встречи, а обсуждения требуют тщательной подготовки и «домашней работы». Он добавил, что «процесс сложный», поэтому российская и американская стороны поручили Лаврову и Рубио заняться предварительными согласованиями. Подчеркивается, что встреча возможна только после детальной работы по подготовке всех аспектов будущего саммита.

    Ранее президент США Дональд Трамп допустил проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным при появлении уверенности в возможной сделке по Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о массовой информационной атаке, направленной на срыв российско-американских переговоров в Будапеште.

    Президент Владимир Путин заявил, что саммит России и США в Будапеште скорее перенесли, чем отменили.


    25 октября 2025, 15:14 • Новости дня
    Оборона ВСУ на юге Красноармейска рухнула
    Оборона ВСУ на юге Красноармейска рухнула
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В южной и юго-восточной части Красноармейска оборона ВСУ была разрушена, что позволило российским войскам начать расширение своего плацдарма, сообщили в российских силовых структурах.

    Оборона украинских военных в южной и юго-восточной части Красноармейска была прорвана, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. По имеющейся информации, подразделения российской армии продолжают расширять плацдарм на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под Красноармейском солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен. Минобороны России сообщило о ночном разгроме бронетехники ВСУ в этом районе. Пушилин заявил о тяжелых боях российских войск в Красноармейске.

    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 19:36 • Новости дня
    Комбриг ВСУ спровоцировал массовую гибель бойцов из-за фото в соцсетях
    Комбриг ВСУ спровоцировал массовую гибель бойцов из-за фото в соцсетях
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Ольга Иванова

    Массовая гибель бойцов 105-й бригады ВСУ произошла после публикации командиром фото построений, что позволило установить точную локацию.

    Командир 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Анатолий Савич стал причиной гибели большого числа подчиненных из-за публикации снимков военных построений в социальных сетях, передает РИА «Новости».

    По словам представителя силовых структур России, именно эти фотографии позволили обнаружить местоположение личного состава на передовой и привести к результативному удару по ним.

    «В социальных сетях распространяются некрологи погибших военнослужащих 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Всех их объединяют локация и дата гибели, что может говорить о результативном ударе по скоплению личного состава бригады», – сообщил собеседник. Многие из погибших позже скончались в больницах от полученных ранений.

    Источник отметил, что командир часто проводил построения на передовой и делал награждения, выкладывая фото в интернет. На этих снимках видно, что военнослужащие находились без средств индивидуальной защиты, что значительно увеличивало опасность для жизни.

    По мнению источника, неопытность Савича привела к трагедии, ведь тот считал, что в отсутствии активной фазы боев на фронте подобные построения безопасны.

    Известно, что полковник Савич был назначен на пост совсем недавно, сменив Евгения Фоменко. Офицер родом из Старого Самбора Львовской области, где проживает с семьей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен под Красноармейском.

    Минобороны сообщило о ночном разгроме бронетехники ВСУ в районе Красноармейска.

    Пушилин заявил о тяжелых боях подразделений ВС России в Красноармейске.


    Комментарии (6)
    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 15:17 • Новости дня
    Раввин Каминецкий назвал дату завершения украинского конфликта
    Раввин Каминецкий назвал дату завершения украинского конфликта
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий сделал прогноз по дате завершения украинского конфликта, уточнив, что основался на мнении европейских политиков.

    Главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий объявил точную дату завершения конфликта на Украине, пишет Lenta.ru. По словам Каминецкого, конфликт закончится 15 января 2026 года.

    «Это будет прямо в двадцать шестом году. Я говорю это вам не как пророк, не как раввин», – заявил Каминецкий. Он подчеркнул, что его прогноз основан не на личных откровениях, а на информации, полученной от «больших людей в Европе».

    Раввин не стал называть имена своих европейских источников, но отметил, что доверяет этим словам и считает их важными. Пока официальных комментариев со стороны европейских политиков по этому поводу не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта. Дональд Трамп ранее выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских ракет Tomahawk.

    Комментарии (12)
    26 октября 2025, 13:02 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ

    Минобороны: ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ

    ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики и железнодорожному составу, использовавшемуся для перевозки вооружения и техники ВСУ в Донбасс, сообщило Министерство обороны России.

    ВС России поразили объекты инфраструктуры противника и железнодорожный состав, осуществлявший транспортировку вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Минобороны отметило, что удары были нанесены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии. Кроме того, были атакованы цеха по производству дальнобойных беспилотников, место их запуска, склад безэкипажных катеров и пункты временной дислокации украинских формирований в 147 районах.

    Российские войска группы «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области. Отмечается, что с украинской стороны потери превысили 190 военнослужащих, также уничтожены четыре бронированные машины, девять автомобилей и четыре склада материальных средств.

    На Харьковском направлении под удар попали тяжелая механизированная бригада и бригада теробороны ВСУ в районах Волчанска и Бологовки. В результате потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, также уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение трем механизированным, штурмовой бригадам, а также бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии ВСУ в Донецкой народной республике. Противник потерял более 240 человек личного состава, танк, два американских бронетранспортера М113, девять бронированных машин, 17 автомобилей, четыре орудия, четыре станции РЭБ и склад горючего.

    Войска группы «Центр» заняли новые позиции, нанеся тяжелые потери ВСУ. Уничтожены до 505 украинских военнослужащих, три бронемашины «Казак», девять автомобилей и склад боеприпасов. Удары пришлись по скоплениям украинских частей в Донецкой и Днепропетровской областях.

    Группировка «Восток» также продвинулась вглубь обороны противника, уничтожив до 300 бойцов ВСУ, четыре бронированные машины, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и укрепленные склады на Запорожском и Днепропетровском направлениях. Еще до 50 военнослужащих, две бронированные машины и техника были уничтожены при ударах по горно-штурмовой бригаде ВСУ в Запорожской области.

    Средствами ПВО России сбито три управляемые авиационные бомбы и 116 беспилотников самолетного типа. С начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета и 92 575 беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого ликвидированы 633 зенитных комплекса, 25 693 танка и другой бронетехники, 1607 реактивных систем залпового огня, 30 799 орудий артиллерии и минометов, а также 44 923 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Ранее подполье заявило о разрушении складов, ангаров, железнодорожных узлов и объектов инфраструктуры в результате ударов по Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской и Киевской областям.

    В Черниговской области был уничтожен объект критической инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 06:31 • Новости дня
    Суд Австрии собрался рассмотреть дело об экстрадиции экс-генерала СБУ

    Суд Австрии собрался рассмотреть экстрадицию экс-генерала СБУ Наумова на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшее время состоится заседание регионального суда Корнойбурга в Австрии о возможной экстрадиции бывшего начальника главного управления внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова на Украину, сообщили украинские СМИ.

    В Австрию Наумов, который объявлен Киевом в международный розыск, прибыл из Сербии, где год пробыл в тюрьме, передает РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский лишил Наумова генеральского звания в апреле 2022 года. В июне того же года Наумова задержали в Сербии при попытке перевозки через границу 600 тыс. евро, изумрудов, бриллиантов и крупной суммы долларов без декларирования.


    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 16:27 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали самую тяжелую зиму
    На Украине спрогнозировали самую тяжелую зиму
    @ Kirill Chubotin/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Грядущий отопительный сезон на Украине может стать рекордно сложным из-за масштабных повреждений энергетики и нехватки ресурсов для отопления.

    Украину в этом году ждет самый тяжелый отопительный сезон за всю историю, заявила бывший министр энергетики страны Ольга Буславец, передает ТАСС. Она пояснила, что в Киеве и других регионах фиксируются серьезные проблемы с энергоснабжением – в большинстве областей введены графики отключения света по две-три очереди, что означает до двенадцати часов без электричества в сутки.

    По словам Буславец, ситуация особенно остра в Сумской и Черниговской областях. Она отметила: «Уже понятно, что эта зима будет гораздо тяжелее всех предыдущих».

    Украина смогла закачать в подземные хранилища 13,2 млрд кубометров газа, сообщила экс-министр. Однако, по ее словам, этого недостаточно, учитывая потери газодобывающей инфраструктуры, которые в октябре достигли, по разным данным, тридцати-шестидесяти процентов суточной добычи. Дополнительного импорта «Нафтогаз» пока не осуществляет из-за нехватки средств, уточнила Буславец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины изменили стандартный график отопления, сместив сроки его начала на один месяц позже обычного.


    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 07:27 • Новости дня
    Над регионами России, Черным и Азовским морями сбиты 82 украинских беспилотника
    Над регионами России, Черным и Азовским морями сбиты 82 украинских беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей силами ПВО перехвачены и уничтожены 82 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что 30 беспилотников были перехвачены над Брянской областью, 26 – над Тульской областью, семь – над акваторией Черного моря, четыре – над акваторией Азовского моря, еще по четыре – над Краснодарским краем и Рязанской областью.

    Три БПЛА сбиты над территорией Ростовской области. В Московском регионе сбиты два беспилотника, один из которых направлялся в сторону Москвы. Также по одному аппарату уничтожено в Курской и Липецкой областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник самолетного типа в ночь на субботу.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 12:31 • Новости дня
    Песков: ВС России жестко отреагируют на попытки нанести удар вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия намерена давать жесткий ответ в случае попыток ударов ВСУ внутрь российской территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российская армия даст жесткий ответ на возможные атаки Вооруженных сил Украины по российской территории, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что сам Владимир Зеленский в последние дни заявлял о наличии военного потенциала, позволяющего наносить удары вглубь России. Кремль напомнил, что в случае реализации таких угроз Россия отреагирует крайне жестко. «Как сказал президент России Владимир Путин, ошеломляюще», – заявил представитель Кремля.

    Ранее Песков заявил, что Россия будет давать «ошеломляющий ответ» на любые попытки нанесения ударов дальнобойным оружием по своей территории.

    Напомним, президент России Владимир Путин пообещал крайне жесткий и ошеломляющий ответ в случае ударов по территории страны с использованием дальнобойного вооружения.

    Комментарии (12)
    25 октября 2025, 17:36 • Новости дня
    Депутат Верховной рады обвинила Генштаб Украины во лжи о Донбассе

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что на Украине есть риск потери Красноармейска и Купянска, несмотря на заявления Генштаба о победах в Донбассе.

    Заявление о регулярной лжи со стороны командования была опубликована Марьяной Безуглой в ее Telegram-канале, передает ТАСС. По словам депутата, Александр Сырский, занимающий пост главнокомандующего ВС Украины, и представители Генштаба сообщают о несуществующих успехах на Донбассе, утверждая об «освобождении» отдельных сел.

    Безуглая также подчеркнула, что Украина на данный момент рискует потерять Красноармейск в Донецкой Народной Республике и Купянск в Харьковской области. По ее словам, эти районы находятся под контролем Киева, однако позиции ВСУ там крайне неустойчивы.

    «Мы теряем крайний рубеж, за которым дальше Павлоград, Днепр, Краматорск, Изюм и Харьков», – заявила парламентарий. Первый раз столь открытая критика официальных украинских сообщений прошла на публичной платформе именно от народного депутата. Ранее начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов, провел совещание на передовых пунктах управления группировки войск «Центр» и отметил успехи российской армии в освобождении ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий украинской армии Александр Сырский сообщил о сохраняющихся трудностях для Вооруженных сил Украины в зонах боевых действий. Российские войска освободили населенные пункты Бологовка в Харьковской области, Дроновка и Проминь в ДНР, а также Першотравневое в Днепропетровской области. За прошедшую неделю российские подразделения освободили десять населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Мирошник сообщил о смене Украиной арсенала для ударов по мирным объектам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В последнее время для атак по гражданским объектам на территории России Киев все чаще применяет беспилотные системы, на которые приходится до 80% жертв среди мирного населения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, Киев пересмотрел свой арсенал для нанесения ударов по гражданским объектам России, передает ТАСС. Мирошник добавил, что Украина теперь использует преимущественно беспилотные системы для атак, что приводит к значительным жертвам среди гражданского населения.

    Мирошник заявил: «Сейчас где-то более 70, а как правило 80% жертв среди гражданского населения – это результаты ударов беспилотными системами. Это целенаправленные, преднамеренные, выверенные удары по гражданскому населению, по гражданскому объекту». Он подчеркнул, что Киеву важно нанести «кровавую рану» гражданскому обществу, чтобы запугать людей и подорвать их доверие к собственной власти.

    По мнению дипломата, использование беспилотников против мирных жителей является осознанной стратегией Украины. Мирошник назвал это подготовленной позицией, направленной на создание атмосферы страха и неуверенности среди россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что за неделю на освобожденных территориях четырнадцать детей пострадали во время атак БПЛА со стороны ВСУ. Мирошник рассказал, что на Украине были похищены более полумиллиона единиц оружия «воришками».

    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 14:33 • Новости дня
    Кадыров показал пленного ВСУ, спасенного от голодной смерти

    Tекст: Ольга Иванова

    Пехотинец из состава 57-й бригады Вооруженных сил Украины пополнил обменный фонд, оказавшись в плену у бойцов батальона «Запад-Ахмат» и избежав, по их словам, голодной смерти.

    Бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России совместно с сотрудниками ОМВД по Курчалоевскому району Чечни взяли в плен пехотинца ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Пленный – Петр Суровых, служивший в 57-й отдельной бригаде ВСУ и уроженец Днепропетровска. Кадыров подчеркнул, что пленного планируют использовать для пополнения обменного фонда.

    Кадыров в своем сообщении отметил: «Очередное пополнение обменного фонда организовали бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району ЧР под руководством… Рустама и Исмаила Агуевых. В этот раз «новобранец» – Суровых Петр, представитель 57-й бригады, пехотинец. Родом из Днепропетровска, теперь он временно сменил географию и род деятельности».

    Как следует из сообщения главы Чечни, Суровых рассказал, что его командиры покинули расположение части и рассредоточились по окрестным поселкам, оставив личный состав без поддержки. По словам Кадырова, состояние пехотинца свидетельствовало о тяжелом положении ВСУ – у Суровых были явные проблемы даже с питанием.

    Кадыров также добавил, что бойцы подразделения спасли Суровых не только от плена, но и, по его словам, от «голодной смерти». Теперь, заметил глава Чечни, у пленного будет нормальное питание, место для отдыха и возможность переосмыслить произошедшее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий с Украины рассказал о пьянстве и вымогательстве денег среди командиров. Командир одной из украинских бригад также применял пытки к осужденным бойцам. Родственники мобилизованных с Украины заявили о пытках военнослужащих в ямах.


    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 21:06 • Новости дня
    ВС России уничтожили диверсантов и командира ВСУ в Харьковской области

    В Харьковской области уничтожена диверсионная группа 54-й бригады ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    В Харьковской области ликвидирована украинская диверсионная группа вместе с командиром роты спецразведки, участвовавшим ранее в боях в Донбассе, сообщили в российских силовых структурах.

    Диверсионная группа 54-й отдельной бригады украинских вооруженных сил была уничтожена на территории Харьковской области, передает ТАСС.

    Как сообщили в российских силовых структурах, в составе уничтоженной группы находился командир 4-й специальной разведывательной группы роты той же бригады, штаб-сержант Михаил Евгеньевич Лебедев, уроженец Ровненской области 1977 года рождения.

    «Командир 4-й группы специальной разведки роты специальной разведки 54-й отдельной бригады ВСУ штаб-сержант Лебедев Михаил Евгеньевич 13.11.1977 г. р. из Ровненской области ликвидирован в составе этой же группы», – уточнил источник агентства.

    Собеседник добавил, что до начала специальной военной операции Лебедев принимал участие в антитеррористической операции в Донбассе в составе добровольческих батальонов и придерживался националистических взглядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на жтой неделе военнослужащие России уничтожили украинскую диверсионную группу возле населенного пункта Надия.

    Ранее в населенном пункте Малые Щербаки бойцы пятой роты 391-го полка 19-й дивизии «Днепра» уничтожили восемь спецназовцев ГУР Украины.

    А в сентябре танкисты «Днепра» уничтожили колонну ВСУ с диверсантами.

    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 22:58 • Новости дня
    Орбан призвал ЕС «прекратить цирк» с заявлениями о «российской угрозе»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления лидеров Евросоюза о «российской угрозе» привели к тому, что сейчас им «крайне сложно прекратить этот психоз», сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, призвав «прекратить этот цирк».

    Орбан в эфире Kossuth раскритиковал заявления лидеров Евросоюза о том, что «русские могут оказаться в Париже или Берлине». По его словам, лидеры ЕС «так запугали своих граждан», что теперь «крайне сложно прекратить этот психоз, воинственную риторику и вернуться к нормальности», передает «Прайм».

    Орбан подчеркнул, что сами страны Европы привели ситуацию к эскалации на Украине и срывают попытки мирного урегулирования. Он отметил, что «этот цирк пора прекратить и сосредоточиться на мирных инициативах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил о необходимости переговоров Евросоюза с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Орбан предложил Евросоюзу и России начать обсуждение будущей системы безопасности в Европе. Также он назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности ЕС.

    Комментарии (2)
    26 октября 2025, 13:20 • Новости дня
    Онуфриенко: Освобождение Купянска и Красноармейска стало вопросом времени

    Военный аналитик Онуфриенко: В Красноармейско-Димитровской агломерации ситуация для ВСУ крайне плачевна

    Онуфриенко: Освобождение Купянска и Красноармейска стало вопросом времени
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ситуации в районе Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации несколько отличаются, однако на обоих участках ВСУ испытывают колоссальные проблемы с логистикой. Подобное положение дел превращает их уход с позиций лишь в вопрос времени, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о текущей ситуации на фронте.

    «На текущий момент российская армия штурмует четыре крупных района: Купянский, Северский, Константиновский и Красноармейский (Покровский). Все они имеют принципиальную важность для развития дальнейшего продвижения войск, но на каждом из них имеется своя специфика ведения боев», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В районе Купянска в настоящее время наши солдаты уверенно чувствуют себя в той части города, которая лежит на западном берегу реки Оскол. Здесь уже имеются серьезные успехи, особенно в рамках столкновений, которые ведутся ближе к Соболевке. Несколько иное положение дел в восточных кварталах», – акцентирует он.

    «Там ВСУ до сих пор сохраняют значительное присутствие. Их группировка опирается на крупный укрепрайон Купянск-Узловой. На его территории большое число зданий, к штурму которых мы еще не приступали. Соответственно, на восточном берегу у противника сохраняются пути снабжения», – поясняет эксперт.

    «Но все же логистика значительно затруднена. Судя по всему, у ВСУ не хватит сил для того, чтобы продолжать удерживать оборону занятых территорий. Поэтому уже в ближайшее время стоит ожидать полной зачистки города. Что касается Красноармейско-Димитровской агломерации, то здесь ситуация для украинской армии крайне плачевна», – продолжает собеседник.

    «ВСУ надеялись не допустить катастрофичное развитие событий путем обороны Родинского. Но все же, основные части противника из этого населенного пункта были выбиты. Соответственно, Киев потерял возможность использовать его в качестве «отвлекающего маневра» для наших основных сил», – напоминает он.

    «Между тем, единственные дороги, связывавшие местную группировку с тылом, к текущему моменту уже перерезаны. Имеются лишь несколько «щелей», через которые теоретически можно что-либо доставить, но все же полноценным логистическим каналом назвать их нельзя. Фактически несколько тысяч представителей ВСУ оказались взаперти. Выхода у них два: либо начинать согласовывать сдачу постов, либо пасть в ходе штурма», – заключил Онуфриенко.

    Ранее группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце, охватывающим два населенных пункта, оказались 31 батальон украинской армии. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Он также доложил, что под контроль взято более 70% территорий Волчанска.

    Кроме того, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Сообщается, что штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии сумели удержать переправы ВСУ через реку Оскол южнее населенного пункта. В то же время силами подразделений осуществляется операция по освобождению Ямполя.

    Путин заметил, что заблокированный противник «будет пытаться деблокировать свои группировки извне и изнутри». «И напрямую деблокировать, и с помощью действий в ближайших районах создать условия для блокации. И в этой связи я к вам сюда и приехал, для того, чтобы послушать, прежде всего, мнение командующих группировок», – сказал президент.

    Говоря о результатах российской армии в районе Красноармейска, Димитрова, Купянска, Путин отметил, что в ходе боевой работы по зачистке этих территорий необходимо обеспечить безопасность гражданского населения и принять меры для эвакуации людей в безопасные районы. Он также добавил, что армии необходимо обеспечить необходимые меры по сдаче в плен украинских военнослужащих, желающих сложить оружие.

    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 17:27 • Новости дня
    Рогов сообщил о ликвидации американского наемника на Украине

    Рогов заявил о ликвидации американского наемника Шардта с позывным «Рабат»

    Tекст: Мария Иванова

    В зоне специальной военной операции был ликвидирован американский наемник Боуэн Шардт, известный по прозвищу «Рабат», причастный к преступлениям против мирных жителей, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Американский наемник Вооруженных сил Украины Боуэн Шардт был уничтожен на территории проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что информация о ликвидации наемника подтверждена, в том числе со стороны противника.

    «Согласно полученной подтвержденной информации, в том числе из лагеря противника, в зоне СВО ликвидирован американский наемник Боуэн Шардт с позывным «Рабат». Подробности и обстоятельства уточняются», – заявил Рогов.

    По словам Рогова, данный наемник был причастен к совершению военных преступлений против мирного населения России, включая жителей Курской области. Дополнительные обстоятельства его уничтожения уточняются компетентными органами, о новых деталях сообщат позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом.

    Полиция США ранее подтвердила информацию о ликвидации наемника Макса Арнетта на Украине.

    А в конце лета российские военные нанесли удары ФАБ-3000 по позициям наемников из Испании.

    Комментарии (0)
    Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России

    США вводят жесткие санкции против двух крупных нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». До сих пор против них действовали более мягкие секторальные санкции, а теперь российские гиганты внесены в SDN-лист. По сути, новые санкции бьют прямиком по Индии и Китаю – главным покупателям нашей нефти. Будет ли новый нефтяной кризис? Подробности

    Украсть активы России ЕС помешала репутация Бельгии

    Позиция Бельгии вновь помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение и как могут развиваться события, если сделать это все же не выйдет? Подробности

    Атака ВСУ на российскую плотину потребует отрезвляющего ответа

    В результате удара ВСУ в субботу повреждена плотина Белгородского водохранилища. В случае повторной атаки есть риск разрушения объекта, тогда дома примерно тысячи человек окажутся под угрозой подтопления. Власти уже начали предварительную эвакуацию. Как отмечают эксперты, на территории Украины находится много гидротехнических сооружений, которые подходят для «отрезвляющего» ответного удара. Подробности

    К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай

    Не иначе как «внешнеполитической катастрофой» европейские СМИ называют отмену визита главы германского МИД в Китай. Кроме того, оказалось, что китайский лидер Си Цзиньпин отказался от встречи с канцлером ФРГ. К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай и какой ответный удар уже наносит Пекин? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

