Песков: Даты саммита России и США назначены не были

Tекст: Вера Басилая

Конкретные сроки проведения перенесенного саммита России и США в Будапеште изначально не обсуждались, поэтому говорить об его отмене неправильно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

По его словам, говорить об «отмене» саммита некорректно, поскольку четкой договоренности о датах не существовало.

«Давайте все-таки вспомним, что четкой договоренности о каких-то датах проведения саммита не было. Поэтому, собственно говоря, отменять как таковой конкретный саммит, – наверное, так выражаться неправильно», – отметил Песков.

Песков отметил, что президенты не могут организовывать встречи ради самого факта встречи, а обсуждения требуют тщательной подготовки и «домашней работы». Он добавил, что «процесс сложный», поэтому российская и американская стороны поручили Лаврову и Рубио заняться предварительными согласованиями. Подчеркивается, что встреча возможна только после детальной работы по подготовке всех аспектов будущего саммита.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным при появлении уверенности в возможной сделке по Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о массовой информационной атаке, направленной на срыв российско-американских переговоров в Будапеште.

Президент Владимир Путин заявил, что саммит России и США в Будапеште скорее перенесли, чем отменили.



