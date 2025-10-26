Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счёт человека, эффективность за счёт человека, удобство за счёт человека.0 комментариев
Песков: Даты саммита России и США назначены не были
Договоренностей о дате российско-американского саммита достигнуто не было, говорить об его отмене было бы некорректно, к тому же проведение встречи требует серьезной предварительной подготовки со стороны обеих стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Конкретные сроки проведения перенесенного саммита России и США в Будапеште изначально не обсуждались, поэтому говорить об его отмене неправильно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.
По его словам, говорить об «отмене» саммита некорректно, поскольку четкой договоренности о датах не существовало.
«Давайте все-таки вспомним, что четкой договоренности о каких-то датах проведения саммита не было. Поэтому, собственно говоря, отменять как таковой конкретный саммит, – наверное, так выражаться неправильно», – отметил Песков.
Песков отметил, что президенты не могут организовывать встречи ради самого факта встречи, а обсуждения требуют тщательной подготовки и «домашней работы». Он добавил, что «процесс сложный», поэтому российская и американская стороны поручили Лаврову и Рубио заняться предварительными согласованиями. Подчеркивается, что встреча возможна только после детальной работы по подготовке всех аспектов будущего саммита.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным при появлении уверенности в возможной сделке по Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о массовой информационной атаке, направленной на срыв российско-американских переговоров в Будапеште.
Президент Владимир Путин заявил, что саммит России и США в Будапеште скорее перенесли, чем отменили.