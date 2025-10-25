Овечкин забросил победную шайбу в матче НХЛ с «Коламбусом»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Вашингтон» обыграл «Коламбус» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1, передает ТАСС. Одну из шайб забросил Александр Овечкин, оформив победный гол на 42-й минуте встречи. Овечкин также отметился результативной передачей.

Россиянин забросил свою 126-ю шайбу в октябре, повторив достижение легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Кроме того, Овечкин упрочил лидерство по количеству победных голов в регулярных чемпионатах НХЛ – теперь их в его активе 137. Всего на счету капитана «Вашингтона» 899 шайб в лиге.

У «Коламбуса» единственный гол забил Дентон Матейчук, ему помог россиянин Дмитрий Воронков. После этого матча «Вашингтон» находится на третьем месте в турнирной таблице Столичного дивизиона с 12 очками после восьми игр. «Коламбус» с шестью очками занимает последнюю, восьмую строчку.

Следующую встречу «Вашингтон» проведет в ночь на 26 октября по московскому времени дома против «Оттавы». «Коламбус» в этот же день сыграет в гостях против «Питтсбурга».

Как писала газета ВЗГЛЯД, хоккейные свитера Капризова и Овечкина стали лидерами продаж в НХЛ. Овечкин отдал голевую передачу в победном матче с клубом из Сиэтла. Передача Овечкина принесла «Вашингтону» победу над «Рейнджерс».