Передача Овечкина принесла «Вашингтону» победу над «Рейнджерс»
Российский хоккеист Александр Овечкин отличился результативной передачей в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», который завершился минимальной победой его команды.
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс», передает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Вашингтона». Единственную шайбу забросил Энтони Боливье на 34-й минуте с передач Овечкина и Деклана Чисхолма.
Овечкин набрал второе очко в нынешнем сезоне, ранее он также отличился передачей в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2). В этом матче на его счету оказалось три броска в створ ворот и четыре силовых приема.
Всего на счету Овечкина теперь 1625 очков в НХЛ (897 голов и 728 передач). Он продолжает оставаться лидером по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах и самым результативным российским хоккеистом в истории лиги.
Следующий матч «Вашингтон» проведет 15 октября на своей площадке против «Тампы», а «Рейнджерс» примут «Эдмонтон» в этот же день.
