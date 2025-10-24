Бывшая российская фигуристка решила получить американский паспорт

Бывшая российская фигуристка Ефимова решила получить американский паспорт

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пресс-служба The Skating Club of Boston сообщила, что Ефимова добивается сокращения трехлетнего срока ожидания установленного правительством США для получения американского гражданства, передает ТАСС. Этот шаг связан с желанием спортсменки выступить на Олимпиаде 2026 года за сборную США.

Ефимова тренируется в Бостоне и выступает в паре со своим супругом Мишей Митрофановым с 2023 года. Ранее спортсменка соревновалась за Россию до 2020 года, затем сменила спортивное гражданство на немецкое. Ефимова рассказала: «В настоящее время мы с Мишей не можем попасть в команду, поскольку у меня пока нет американского паспорта, и мне нужно ждать 20 месяцев начиная с декабря, когда в США истекает срок подачи заявок. Попадание в олимпийскую сборную стало бы для меня не только осуществлением мечты, но и прекрасным шансом отдать долг стране, которая стала моим новым домом. И с глубокой благодарностью и гордостью помочь Соединенным Штатам завоевать олимпийское золото».

Вместе с Митрофановым Ефимова выиграла чемпионат США и стала победительницей командного чемпионата мира в составе американской сборной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское. Бразильский защитник Сантос вошел в состав сборной России на матч с Замбией. Гимнаст Олег Степко, выигрывавший медали чемпионатов мира и Европы под флагом Украины и Азербайджана, получил российское гражданство.