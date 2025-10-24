80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Бывшая российская фигуристка Ефимова решила получить американский паспорт
Бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова пытается ускорить получение гражданства США, чтобы успеть выступить на Олимпийских играх 2026 года в составе американской сборной, сообщает пресс-служба The Skating Club of Boston, где тренируется Ефимова.
Пресс-служба The Skating Club of Boston сообщила, что Ефимова добивается сокращения трехлетнего срока ожидания установленного правительством США для получения американского гражданства, передает ТАСС. Этот шаг связан с желанием спортсменки выступить на Олимпиаде 2026 года за сборную США.
Ефимова тренируется в Бостоне и выступает в паре со своим супругом Мишей Митрофановым с 2023 года. Ранее спортсменка соревновалась за Россию до 2020 года, затем сменила спортивное гражданство на немецкое. Ефимова рассказала: «В настоящее время мы с Мишей не можем попасть в команду, поскольку у меня пока нет американского паспорта, и мне нужно ждать 20 месяцев начиная с декабря, когда в США истекает срок подачи заявок. Попадание в олимпийскую сборную стало бы для меня не только осуществлением мечты, но и прекрасным шансом отдать долг стране, которая стала моим новым домом. И с глубокой благодарностью и гордостью помочь Соединенным Штатам завоевать олимпийское золото».
Вместе с Митрофановым Ефимова выиграла чемпионат США и стала победительницей командного чемпионата мира в составе американской сборной.
