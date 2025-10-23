Руденко сообщил о скором решении об отмене виз для китайцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, вопрос об отмене виз для граждан Китая будет решен Россией в ближайшее время, передает ТАСС. Руденко сообщил, что соответствующее указание уже поступило от президента России и работа по согласованию деталей ведется активно.

Руденко заявил: «Есть указание президента решить этот вопрос оперативно. В настоящее время действительно этот вопрос решается, и я рассчитываю, что в ближайшее время мы узнаем о результатах».

По его словам, нет никаких политических препятствий для отмены виз, остается лишь согласовать отдельные детали. Руденко выразил уверенность, что этот процесс пройдет быстро и будет завершен в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России заявили о подготовке безвизового режима с Китаем. Китай ранее объявил о запуске пробного безвизового режима для граждан России. В Китае зафиксировали резкий рост въездов иностранцев по безвизу.