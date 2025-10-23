Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Руденко сообщил о скором решении об отмене виз для китайцев
Россия в ближайшее время определит возможность отмены виз для туристов из Китая, что может упростить поездки между странами, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По его словам, вопрос об отмене виз для граждан Китая будет решен Россией в ближайшее время, передает ТАСС. Руденко сообщил, что соответствующее указание уже поступило от президента России и работа по согласованию деталей ведется активно.
Руденко заявил: «Есть указание президента решить этот вопрос оперативно. В настоящее время действительно этот вопрос решается, и я рассчитываю, что в ближайшее время мы узнаем о результатах».
По его словам, нет никаких политических препятствий для отмены виз, остается лишь согласовать отдельные детали. Руденко выразил уверенность, что этот процесс пройдет быстро и будет завершен в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России заявили о подготовке безвизового режима с Китаем. Китай ранее объявил о запуске пробного безвизового режима для граждан России. В Китае зафиксировали резкий рост въездов иностранцев по безвизу.