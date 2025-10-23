Автобус вылетел в кювет в Красноярском крае, пострадали восемь человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел на автодороге в Шушенском районе, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало с трассы в кювет и опрокинулось, после чего встало обратно на колеса.

В результате аварии помощь медиков понадобилась восьми пассажирам, двое из которых – несовершеннолетние.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Автобус принадлежит краевому автотранспортному предприятию.

Ранее в ХМАО автобус съехал в кювет и перевернулся, погибли два человека.

До этого в Питкярантском районе Карелии произошла авария с участием микроавтобуса и грузовика, в больницу попали восемь человек.