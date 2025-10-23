Эксперт Арифулин рассказал, как реагировать на код от банка без запроса

Tекст: Ирма Каплан

«Опасность начинается в тот момент, когда цифры оказываются у третьих лиц для авторизации. В этом смысле единственная защита – отсутствие реакции. Не нужно звонить, уточнять или отвечать», – пояснил он «РИА Новости».

Арифулин подчеркнул, что помимо игнорирования есть еще одно важное действие – контроль своих цифровых следов.

«Проверить, какие сервисы привязаны к номеру телефона, сменить пароли на почте и мессенджерах, включить биометрическую авторизацию там, где это возможно. Эти меры не устраняют риск полностью, но уменьшают последствия, если кто-то попытается воспользоваться чужими данными удаленно», – пояснил он.

Кроме того, появился новый вид мошенничества, когда сообщение с кодом приходит на телефон, якобы для регистрации в приложении банка или подтверждения входа в приложение банка, при этом номер может быть знакомым и похожим на тот, с которого обычно приходят уведомления из банка.

Затем, описывает схему эксперт, жертве звонит злоумышленник и просит сообщить код, представляясь сотрудником банка или человеком, якобы ошибочно использовавшим номер. Такая схема построена на доверии и невнимательности клиентов, но мошенники используют официальные номера и реальные уведомления банков.

Код может дать злоумышленникам доступ к аккаунту, привязать новое устройство для перевода денег или оформить кредит с последующим быстрым выводом средств. Иногда мошенники действуют поэтапно, прося сначала код, потом данные карты или подтверждение в приложении. Все выглядит убедительно, так как используются настоящие коды и официальные чаты банков.

По словам Арифулина, уязвимость технологии одноразовых смс-кодов связана не с техническими проблемами, а с человеческим фактором. Мошенники рассчитывают на автоматизм и привычку пользователей быстро реагировать на такие сообщения.

Защититься можно только вниманием к деталям – если код пришел без вашего запроса, важно не только не отвечать, но и задуматься о безопасности своих данных, проверить, где ваш номер привязан к сервисам, сменить пароли и включить биометрическую авторизацию.

