    Почему старая снайперская винтовка Драгунова на СВО полезнее новых
    На митинге в Берлине Мерца сравнили с Гитлером
    Пенсию Пугачевой заморозили
    Минобороны объявило о привлечении резервистов к защите критически важных объектов
    Песков – о саммите в Будапеште: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    Сийярто высмеял угрозы Польши посадить самолет Путина
    Зонды с контрабандными сигаретами сорвали работу аэропорта Вильнюса
    Беженцы из Эритреи принесли в Белоруссию избитого до смерти в Латвии товарища
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Репарации как идея фикс

    Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    22 октября 2025, 13:24 • Новости дня

    Дробницкий объяснил перспективы уголовного дела против экс-главы ЦРУ Бреннана

    Американист Дробницкий: Провал дела экс-главы ЦРУ Бреннана обрушит популярность Трампа

    Дробницкий объяснил перспективы уголовного дела против экс-главы ЦРУ Бреннана
    @ Alex Edelman/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У расследования против экс-главы ЦРУ Джона Бреннана почти нет перспектив из-за неготовности Минюста идти против разведсообщества и глубинного государства. Провал этого дела еще больше обрушит рейтинг главы Белого дома Дональда Трампа в среде его сторонников, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США обвинили Бреннана по делу о «вмешательстве» России в президентские выборы.

    «Главе Белого дома Дональду Трампу на фоне неубедительных внешнеполитических шагов нужна громкая внутренняя победа над демократами и так называемым глубинным государством. Для этого его администрация вытащила «из ящика» дело о якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, которое уже на всех уровнях признали почти полностью притянутым за уши и начали забывать», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «В разное время по этому делу под наибольшим прессингом находились экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, бывший директор ФБР Джеймс Коми и генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. Теперь в этот список республиканцы хотят добавить бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана», – продолжил собеседник.

    «Но, по моему убеждению, у дела против Бреннана почти нет перспектив. Во-первых, из-за недостаточной, на мой взгляд, квалификации будущих исполнителей расследования – команды трамповских лоялистов под руководством прокурора по Восточному округу Вирджинии Линдси Халлиган. Во-вторых, предыдущие инициативы Белого дома по делу о «вмешательстве» Минюст так и не смог воплотить в жизнь», – напомнил спикер.

    «В-третьих, уже стало ясно, что Трамп в целом не готов «топтать» глубинное государство и расшатывать устои бюрократии в США. Таким образом, скорее всего, Белый дом добьется максимум условного приговора в отношении Болтона по обвинению в препятствовании расследованию о «вмешательстве». Американское разведывательное сообщество поспособствует выведению из дела «своих» участников, в том числе Бреннана», – спрогнозировал аналитик.

    «Но, к сожалению для нынешней администрации, провал расследования не пройдет бесследно, а еще больше обрушит популярность Трампа в среде его ядерных сторонников – движения MAGA («Make America Great Again»). Сейчас там растет раздражение главой Белого дома. Думаю, произошедшее упрочит уверенность республиканцев в необходимости поисков нового лидера», – резюмировал политолог.

    Ранее республиканцы судебного комитета Палаты представителей США передали в министерство юстиции материалы по обвинению бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана в даче ложных показаний в 2023 году перед судебным комитетом Конгресса о расследовании якобы наличия связей Дональда Трампа с Россией.

    По словам председателя комитета Джима Джордана, данные, недавно рассекреченные управлением директора национальной разведки, указывают: Бреннан заявлял, что работа ЦРУ по расследованию якобы российского вмешательства в президентские выборы 2016 года «не была связана с досье Стила».

    Досье Стила – отчеты, составленные бывшим сотрудником MI6 Кристофером Стилом, в которых утверждалось о якобы наличии связи между предвыборной кампанией Трампа и Кремлем. Как отметил Джордан, эти «бездоказательные обвинения были оплачены предвыборным штабом Хиллари Клинтон».

    В итоге в письме генеральному прокурору Пэм Бонди Джордан потребовал начать уголовное расследование против Бреннана по обвинению во «множестве умышленно и намеренно ложных заявлений, которые противоречат данным, собранным постоянным комитетом Палаты представителей по разведке (HPSCI) и ЦРУ», сообщается на сайте судебного комитета.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не исключает расследований против лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе», а также не возражает против ареста бывших руководителей ФБР и ЦРУ.

    Он также указывал, что документы, ставшие основанием для опровергнутой теории о «российском следе», должны быть обнародованы. Трамп подчеркивал, что публикация поможет выявить «мошенничество демократов». По его мнению, открытость в этом вопросе важна для общественности и политической системы США.

    В свою очередь директор национальной разведки Тулси Габбард представила рассекреченные данные о возможной фальсификации в администрации экс-президента Барака Обамы разведданных о якобы вмешательстве России в выборы президента 2016 года, назвав это «многолетним госпереворотом против Трампа».

    21 октября 2025, 13:25 • Новости дня
    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина

    Лавров: Угрозы Польши самолету Путина говорят о готовности Варшавы устраивать теракты

    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления главы польского МИД Радослава Сикорского об отсутствии безопасности для самолета с президентом России Владимиром Путиным говорит о готовности Варшавы к терактам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Польская сторона готова к свершению терактов, заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с [президентом США Дональдом] Трампом, безопасность Путина в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет», – указал он.

    «То есть … министр иностранных дел говорит, что если польский суд потребует, то мы будем препятствовать свободному движению самолета российского лидера», – пояснил руководитель МИД.

    Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсуждал с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку возможной встречи Путина и Трампа. Китай высказывался в поддержку проведения встречи президентов в Будапеште.

    19 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Financial Times: Трамп призвал Зеленского принять условия Путина
    Financial Times: Трамп призвал Зеленского принять условия Путина
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп настаивал на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский согласился на российские условия прекращения конфликта, пригрозив в противном случае уничтожением Украины, сообщает британская Financial Times.

    Трамп на встрече в Белом доме призвал Зеленского принять условия России для завершения конфликта на Украине, передает Financial Times. По словам источников издания, Трамп заявил украинскому президенту, что президент России Владимир Путин якобы пригрозил «уничтожить» Украину, если Киев не согласится на его требования.

    В ходе переговоров Трамп неоднократно перебивал Зеленского и использовал резкие выражения. Он отбросил карту фронта, предложенную украинской делегацией, и настаивал на том, чтобы Зеленский сдал России весь Донбасс, отмечают собеседники издания. Американский президент также повторял многие тезисы, которые ранее озвучил Путин во время телефонного разговора.

    Один из европейских чиновников рассказал, что Трамп в разговоре с Зеленским использовал формулировку Путина о том, что «это спецоперация, даже не война», и предупредил: «Если [Путин] захочет, он вас уничтожит». Также Трамп заявил, что устал видеть карту боевых действий: «Эта красная линия, я даже не знаю, где это. Я там никогда не был».

    Белый дом и офис Зеленского не прокомментировали встречу, однако европейские лидеры восприняли ее как сигнал нежелания Трампа оказывать дополнительную военную помощь Киеву. Зеленский рассчитывал добиться согласия США на поставки крылатых ракет Tomahawk, но получил отказ. В заявлении в воскресенье Зеленский подчеркнул: «Необходимы решительные шаги от США, Европы, стран G20 и G7 для окончания войны».

    Ранее Зеленский призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом признал, что Вашингтон оказывает на Киев большее давление по урегулированию конфликта, чем на Москву.

    The Washington Post отметила, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом якобы потребовал полного контроля над ДНР.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия и остановить войска на нынешней линии соприкосновения.

    22 октября 2025, 08:00 • Видео
    Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

    Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    21 октября 2025, 15:16 • Новости дня
    WSJ: Трамп объяснил Зеленскому позицию США по территориям Украины
    WSJ: Трамп объяснил Зеленскому позицию США по территориям Украины
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп на переговорах с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что возвращение Донбасса Киеву не является для него приоритетом, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    По словам источников WSJ, Трамп подчеркнул, что главным для него остается скорейшее урегулирование конфликта, передает РИА «Новости».

    «Президент США заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует значительную часть этой территории», – говорится в публикации.

    Издание отмечает, что Трамп на переговорах был предельно откровенен и временами демонстрировал разочарование позицией украинской стороны. Он даже отказался ознакомиться с картами боевых действий, которые представили представители Киева, сообщает газета.

    Ранее WSJ писала, что Трамп во время встречи с Зеленским отметил, что рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk Киеву не стоит.

    Агентство Reuters сообщало, что Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности для Москвы. По данным Financial Times, президент США призвал Зеленского принять условия президента России Владимира Путина.

    21 октября 2025, 13:10 • Новости дня
    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам

    Американист Дробницкий: Идея «репарационного займа» Украине – это просьба европейцев к «дяде Сэму» дать денег

    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перед Евросоюзом, который разрабатывает предложение о «репарационном займе» Украине, стоит задача «вынуть» замороженные российские активы из европейской экономики. Сделать это невозможно, и поэтому единственный источник средств – свопы ФРС США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Бельгия согласилась на разработку алгоритма по активам России, но США отказались поддерживать план.

    «Россия в свое время разместила деньги на европейских счетах и вложила в ценные бумаги. Европа направила их в экономику, но с условием, что впоследствии средства будут возвращены. В тот момент, когда европейцы заморозили российские активы, произошло ограбление», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, планы ЕС о «конфискации» средств или выдаче Украине «репарационного кредита» – «бухгалтерская операция», в ходе которой страны объединения меняют кредитора.

    Рассмотрение этого предложения, впрочем, вызвало метания внутри Евросоюза. «Так, появились люди, которые выступают против идеи. Они ссылаются на юридический аспект, но на деле причина несколько иная. Перед европейцами стоит задача «вынуть» из экономики деньги, но ресурсы ограничены», – добавил собеседник, отметив разгорающиеся бюджетные кризисы, в частности во Франции и Германии.

    «Единственный источник в этой ситуации – Европейский центральный банк. Однако его возможности по эмиссии без свопов федеральной резервной системы (ФРС) США ограничены. Фактически «репарационный займ» – это просьба европейцев к «дядюшке Сэму» дать денег. Между тем, появление новой необеспеченной бумаги на мировом рынке несет финансовые риски для американской стороны», – уточнил американист.

    По его мнению, определенную роль в нежелании Вашингтона поддерживать инициативу европейцев сыграл и предстоящий саммит Россия – США. «На Западе есть два противостоящих лагеря: администрация Дональда Трампа вместе с MAGA-движением и Виктором Орбаном и все остальные. Пока первые противятся идее свопа и настаивают на диалоге с Россией и урегулировании кризиса, последние вставляют палки в колеса своим оппонентам и продолжают тянуть США в конфликт в Европе», – рассуждает аналитик.

    На этом фоне неважно, какое решение примут лидеры ЕС на саммите в четверг, считает он. Тем не менее, добавил собеседник, надо внимательно изучить будущий утвержденный документ. «Возможно, речь пойдет лишь о декларации, как это было в случае с запретом на покупку российского газа. Как бы то ни было, Европе придется непросто в попытках изыскать деньги на помощь Киеву», – заключил Дробницкий.

    Ранее представители стран Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи «репарационного кредита» Украине. Как сообщает издание Politico, 23 октября лидеры стран ЕС попросят Еврокомиссию составить документ, который будет призван санкционировать использование активов для кредитования Киева.

    В случае принятия предложения, оно позволит выделить «до 140 млрд евро на финансирование военных действий Украины в течение еще двух-трех лет». Бельгия ранее выступала против изъятия российских активов, поскольку их львиная доля хранится на балансе базирующейся в этой стране компании Euroclear. Власти опасались, что в случае судебных тяжб именно им придется выплачивать России компенсацию.

    После этого Евросоюз усилил давление на Бельгию. Об этом сообщала газета Financial Times. «Бельгия три года утверждала, что Euroclear – это бельгийская компания, и выгоды принадлежат ей же. Теперь, когда страна хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейской компанией», – заявил изданию неназванный дипломат ЕС.

    Теперь же постпред Бельгии заверил, что страна не будет блокировать решение ЕС. Politico отмечает, что даже если лидеры Евросоюза примут план, то Еврокомиссии придется несколько недель согласовывать свое предложение с национальными правительствами, и гарантий успешного завершения этого процесса нет.

    На этом фоне любопытна позиция Вашингтона. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что США пока не будут присоединяться к плану G7 использовать замороженные российские активы для предоставления Киеву кредита. Американские чиновники проинформировали об этом европейских коллег, объяснив свою позицию «рисками для стабильности рынка».

    20 октября 2025, 02:00 • Новости дня
    Вэнс ответил на вопрос о передаче Украине «Томагавков»
    Вэнс ответил на вопрос о передаче Украине «Томагавков»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп еще не принял решение о предоставлении ракет Tomahawk Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс журналистам вечером воскресенья.

    Вэнс сказал, что Трамп «настроен оптимистично» в отношении того, что его  администрация сможет заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, но добавил, что о сроках можно только догадываться.

    На вопрос, почему президент США не предоставил Украине ракеты Tomahawk, вице-президент указал на стремление Трампа обеспечить «безопасность Америки в первую очередь», приводит его слова New York Times.

    «Очевидно, это означает, что нам нужны критически важные системы вооружения для наших собственных вооруженных сил, для наших собственных войск», – добавил Вэнс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, согласно данным Axios, Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что США не будут передавать на Украину ракеты большой дальности Tomahawk. Трамп также сказал, что вооружения нужны самим США. Он также признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    20 октября 2025, 19:44 • Новости дня
    Трамп пригрозил прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай
    Трамп пригрозил прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп допустил прекращение экспорта американских самолетных комплектующих в Китай на фоне эскалации торгового спора между двумя странами.

    По его словам, Вашингтон рассматривает возможность новых ограничительных мер в ответ на угрозы Пекина по экспорту редкоземельных элементов, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что Китай «не сможет обеспечить обслуживание своих самолетов без американских комплектующих, особенно для машин производства Boeing». «Они пригрозили нам редкоземельными элементами, а я пригрозил им пошлинами, но я также мог бы угрожать многими другими вещами, например, самолетами. Вы знаете про самолеты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолетов. Мы строим их самолеты. Мы делаем отличную работу. Это в основном самолеты Boeing, и мы могли бы прекратить поставки запчастей», – заявил Трамп.

    Ранее Трамп подчеркнул, что не намерен разрушать экономику Китая, несмотря на ужесточение торговых мер со стороны Вашингтона.

    20 октября 2025, 10:35 • Новости дня
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    После долгого разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский должен был скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления по вопросу ракет Tomahawk, сообщает Politico.

    Зеленский рассчитывал использовать улучшившиеся отношения с президентом США Дональдом Трампом для получения американских крылатых ракет Tomahawk, которые Киев считает способными изменить ход конфликта с Россией. Однако встреча в Белом доме прошла безрезультатно: Трамп охарактеризовал ее как «корректную», но никаких конкретных решений принято не было, пишет Politico.

    Причиной провала переговоров стала спешка украинской стороны и несвоевременность визита, отмечает издание. Один из республиканских советников по внешней политике заявил: «Это была не плохая встреча, просто жертва плохого тайминга и завышенных ожиданий».

    Он добавил, что после долгого разговора Трампа с Владимиром Путиным накануне Зеленский должен был скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления по вопросу Tomahawk.

    Трамп сообщил журналистам, что обсуждал с Путиным возможность передачи Украине тысяч ракет Tomahawk, однако российский президент негативно отреагировал на такую перспективу. После разговора лидеры договорились встретиться на новом саммите в Будапеште.

    Несмотря на обеспокоенность Киева эскалацией ударов по инфраструктуре, американская сторона не готова идти на передачу Украине Tomahawk из-за опасений втягивания США в конфликт, а также беспокойства Пентагона относительно собственных запасов вооружений.

    Кроме того, Украина упустила шанс сосредоточиться на других важных вопросах – обеспечении ракетами для истребителей F-16 и комплексов Patriot, а также согласовании финансирования закупок сжиженного газа и оборудования для энергетики. Переговоры по кредитным условиям с Экспортно-импортным банком США также зашли в тупик, пишет Politico.

    Республиканские советники констатировали, что ни по одному из ключевых направлений – оборонному и энергетическому – договоренности на встрече Зеленского с Трампом достигнуты не были.

    Причиной называют не только ошибочный акцент на Tomahawk, но и неудачный выбор момента для визита, когда внимание администрации США было сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке и внутренних бюджетных спорах.

    Ранее Дональд Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Владимир Зеленский рассматривает возможность обсудить поддержку Украины с европейскими лидерами в Брюсселе после неудачных переговоров с Трампом.

    22 октября 2025, 12:13 • Новости дня
    Песков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    Песков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о проведении саммита между президентами России и США в Будапеште было принято по взаимной договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

    Решение о проведении саммита между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом было принято обоюдно обеими сторонами, передает ТАСС. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Он добавил, что сложившаяся пауза в отношениях требует вмешательства на высшем уровне.

    Песков подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

    «Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», – пояснил он, комментируя слова американского лидера о важности результативности переговоров.

    Вместе с тем сроки проведения саммита в Будапеште пока не определены. Пресс-секретарь заявил, что этот вопрос еще предстоит согласовать, поскольку для подготовки столь важной встречи требуется дополнительное время.

    Власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США в Будапеште.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока решает, ехать ли ему на встречу с Владимиром Путиным.

    Судьба саммита в Будапеште, по словам Трампа, должна определиться в ближайшие два дня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    21 октября 2025, 19:36 • Новости дня
    В Белом доме заявили, что Трамп не планирует в ближайшее время встречу с Путиным

    РИА Новости: Трамп не планирует в ближайшее время встречу с Путиным

    В Белом доме заявили, что Трамп не планирует в ближайшее время встречу с Путиным
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    У президента США Дональда Трампа нет планов проводить личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшем будущем.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чиновника в администрации Трампа.

    «У президента Трампа нет планов проводить встречу с президентом Путиным в ближайшем будущем», – приводит агентство слова собеседника.

    Он также подчеркнул, что недавно состоявшийся телефонный разговор между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио был продуктивным. По его словам, благодаря этому обмену мнениями между дипломатами США и России, необходимости в дополнительной личной встрече между ними сейчас не возникает.

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков.

    20 октября 2025, 00:50 • Новости дня
    Захарова рассказала о «глубокой работе» по подготовке саммита в Венгрии

    Захарова рассказала о «глубокой работе» по подготовке саммита в Венгрии

    Захарова рассказала о «глубокой работе» по подготовке саммита в Венгрии
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские дипломаты проводят интенсивные переговоры по организации встречи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом в Венгрии, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в интервью ТАСС сообщила, что российские дипломаты ведут «очень глубокую и действительно серьезную» работу по подготовке встречи президентов России и США

    Она отметила, что контакт между двумя лидерами уже состоялся и был прокомментирован администрацией президента России. Помощник президента Юрий Ушаков подробно ознакомил с деталями данного контакта.

    Захарова добавила, что в развитие этого взаимодействия прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии, которые были направлены на подготовку соответствующего мероприятия.

    «По дипломатическим каналам работа также ведется. Вот это краткое содержание той очень глубокой и действительно серьезной работы, которую сейчас осуществляют российские дипломаты и те, кому поручено готовить этот визит, эту встречу», – сказала дипломат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели. Трамп пояснил, что Венгрия – это безопасная площадка для переговоров политиков, а премьер-министр страны Виктор Орбан отметил, что Будапешт – единственная точка в Европе, где возможен прогресс по Украине. При этом Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии.

    19 октября 2025, 17:41 • Новости дня
    Трамп отказался поставлять оружие Украине в ущерб безопасности США
    Трамп отказался поставлять оружие Украине в ущерб безопасности США
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что поставки вооружения Украине не должны происходить в ущерб интересам и безопасности Соединенных Штатов.

    Трамп заявил, что не может подвергать опасности Соединенные Штаты, поставляя Украине оружие, сообщает РИА «Новости». В интервью телеканалу Fox News он отметил: «Мы не можем передать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать… Я не могу подвергать опасности Соединенные Штаты».

    По его словам, интересы США должны стоять на первом месте при принятии решений о военной помощи другим странам. Трамп подчеркнул, что Вашингтон не намерен жертвовать своей безопасностью ради поддержки других государств.

    Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что Украина обращалась к нему с просьбой разрешить передачу ей данных вооружений.

    «Украина просила меня, можно ли им получить Tomahawk, и я рассматриваю этот вариант. Я говорил об этом с Владимиром Путиным, и он не был в восторге… но мы должны помнить об одном: они нужны нам самим», – заявил Трамп.

    Американский лидер подчеркнул, что несмотря на обсуждение этого вопроса с президентом России, Соединенные Штаты в первую очередь должны заботиться о собственных интересах в сфере безопасности.

    Президент США также выразил уверенность, что сможет способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС. Он заявил: «Я думаю, мы сможем урегулировать ситуацию с Россией. Это непросто. Есть война, но есть и великолепный потенциал для торговли».

    Американский лидер отметил наличие у него хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным, что, по его мнению, может способствовать поиску мирного решения и развитию сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно данным Axios, Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты не будут передавать на Украину ракеты большой дальности Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что вооружения нужны самим США. Он также признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.


    20 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп пригрозил «высокой ценой» за провал соглашения по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп предупредил о «тяжелых последствиях для многих сторон» в случае неудачи мирных переговоров по Украине.

    Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что США пытаются достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мы пытаемся достичь соглашения. Если оно будет достигнуто – это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену», – подчеркнул он.

    Он не уточнил, кого именно затронут возможные последствия провала переговоров.

    Трамп не назвал конкретных стран или организаций, которые, по его словам, могут столкнуться с негативными последствиями, если соглашение не будет достигнуто.

    Ранее Трамп признался, что считал урегулирование на Украине более простой задачей.

    21 октября 2025, 12:59 • Новости дня
    WSJ: Трамп отказал Киеву в скорых поставках ракет Tomahawk
    WSJ: Трамп отказал Киеву в скорых поставках ракет Tomahawk
    @ Pou/ROPI/Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk Киеву не стоит, пишет газета Wall Street Journal.

    Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме сообщил, что Украина не должна ожидать поставок дальнобойных ракет Tomahawk (Томагавк) в ближайшем будущем, передает РИА «Новости».

    Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    В публикации издания подчеркивается, что Трамп прямо заявил Зеленскому: «Украине не стоит ждать получения дальнобойных ракет Tomahawk в скором времени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп еще не принял решение о предоставлении ракет Tomahawk на Украину.

    Российская сторона учитывает заявления США по поставкам этих ракет и использует их в своей работе.

    После продолжительного разговора Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский был вынужден скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления на США по вопросу о ракетах Tomahawk.

    19 октября 2025, 22:10 • Новости дня
    Кнайсль назвала выбор Будапешта для саммита уступкой с российской стороны

    Tекст: Ирма Каплан

    Будапешт был выбран местом российско-американского саммита и принят российской стороной, несмотря на статус Венгрии как члена НАТО, отметила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    По ее словам, ранее, как ей рассказывали коллеги, местом саммита рассматривался Стамбул, но Турция также является членом НАТО, поэтому этот вариант был отклонен. Теперь же Россия и США согласились встретиться в Венгрии, правительство которой во главе с Виктором Орбаном последние годы  «придерживалось практической нейтральности», заявила Кнайсль ТАСС.

    «Орбан не разрешал транспортировку оружия через территорию Венгрии, как страны НАТО. Я думаю, что в этом он даже превзошел Австрию, которая нейтральна, но ежедневно пропускает через свою территорию транспорт НАТО, военные грузы», – сказала она.

    Кнайсль напомнила и о хороших отношениях Орбана с президентами США и России, а также об активном участии министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в организации встречи. Сийярто часто посещает Москву и выражает явный энтузиазм по поводу предстоящего саммита, резюмировала дипломат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели. Трамп пояснил, что Венгрия – это безопасная площадка для переговоров политиков, а премьер-министр страны Виктор Орбан отметил, что Будапешт – единственная точка в Европе, где возможен прогресс по Украине. При этом Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии.

    22 октября 2025, 07:55 • Новости дня
    Трамп: Индия уменьшит закупки нефти у России
    Трамп: Индия уменьшит закупки нефти у России
    @ Allison Robbert /Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Индийская сторона якобы сократит свои закупки российской нефти, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «У нас (с премьер-министром Индии Нарендрой Моди – прим. ВЗГЛЯД) очень хорошие отношения. И он не собирается закупать много нефти у России», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Индия якобы уже сократила и продолжает сокращать объем закупок российской нефти.

    Ранее СМИ сообщали, что США и Индия существенно сократили разногласия по таможенным тарифам, однако вопрос импорта российской нефти Индией по-прежнему вызывает напряженность на переговорах.

    Напомним, Вашингтон ввел 50% тарифы на индийские товары. В МИД Индии назвали новые пошлины США несправедливыми.

    Главное
    Беженец сообщил о французских наемниках в Славянске
    Орбан заявил о продолжении подготовки к встрече Путина и Трампа
    Неонацисты Британии планировали нападения на мигрантов и мечети
    Трампа обвинили в самоуправстве из-за перестройки Белого дома
    План Лиз Трасс приучить японцев к британскому сыру провалился
    OpenAI представила новый браузер Atlas на базе Chromium
    Роскомнадзор объяснил ограничения работы WhatsApp и Telegram

    Спасением для нефтяного рынка станут США

    На рынке нефти появился индикатор, который указывает на риск падения Brent ближе к 50 долларам за баррель. Такого не было со времен ковида в 2020 году. Что это за опасный биржевой фактор? И каким образом США могут спасти нефтяной рынок от сильного обвала? Подробности

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    Почему старая снайперская винтовка Драгунова на СВО полезнее новых

    В России резко увеличен выпуск снайперских винтовок, базовая модель для которых впервые появилась еще свыше шестидесяти лет назад – десантной модификации СВД (СВДС). Чем примечателен этот образец стрелкового оружия и почему в текущих условиях спецоперации именно он оказался крайне востребован? Подробности

    Талибан-сан встала во главе Японии

    Премьером Японии впервые стала женщина – Санаэ Такаити. Ее политическое возвышение мало похоже на путь женщин-лидеров в ЕС. Талибан-сан, как Такаити окрестили коллеги за радикализм и жесткость, многого добилась сама, поэтому для оппонентов она гораздо опаснее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

