Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.3 комментария
Рябков сообщил об отсутствии реакции США на предложение по ДСНВ
Россия пока не получила официальный ответ от США на предложение продлить соблюдение центральных количественных ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях еще на один год после истечения его срока, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
На вопрос о реакции американской стороны Рябков коротко заявил: «Нет, пока не было», передает РИА «Новости».
В пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вся информация о разговоре президента России Владимира Путина и Дональда Трампа уже была обнародована, добавить по ДСНВ нечего.
Ранее Путин заявил, что вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не является критичным для страны, если США не заинтересованы в этом.