Рябков сообщил об отсутствии реакции США на предложение по ДСНВ

В США оценили выгоду от строительства туннеля под Беринговым проливом

Tекст: Денис Тельманов

Экономическая отдача от строительства железнодорожного туннеля между Россией и США под Беринговым проливом может быть значительно выше стоимости реализации проекта, передает ТАСС. Американский эксперт по железнодорожным перевозкам Скотт Спенсер заявил, что сооружение прослужит от 150 до 200 лет.

По словам Спенсера, «глобальная экономическая выгода от торговли и обеспечения ответственного доступа к ресурсам как в Сибири, так и на Аляске значительно превысит стоимость туннеля и соединенной с ним железной дороги». Он подчеркнул, что проект будет способствовать экономическому процветанию в течение полутора-двух сотен лет.

Эксперт согласился с мнением спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, что современные технологии позволяют сократить сроки и стоимость строительства.

«Думаю, г-н Дмитриев прав в том, что передовые технологии прокладки туннелей, безусловно, могут позволить сократить сроки строительства и уменьшить его стоимость», – отметил Спенсер. Он выразил надежду, что вопрос будет обсуждаться на следующей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина.

Спенсер напомнил об опыте сотрудничества России и США на примере Международной космической станции, стоимость которой сопоставима с проектом туннеля. Он уверен в осуществимости и успехе железнодорожного проекта вне зависимости от итоговой цены.

Эксперт ранее оценивал ежегодную пропускную способность туннеля более чем в 400 млн тонн и сравнил его с «Панамским каналом XXI века». Трамп 17 октября назвал идею интересной, а Дмитриев 19 октября отметил, что проект стал вирусным в соцсетях, собрав около 2 млн просмотров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев объявил конкурс на лучшее видео, созданное с помощью искусственного интеллекта и посвященное тоннелю между Россией и США.

Кирилл Дмитриев заявил, что строительство тоннеля между Аляской и Чукоткой можно реализовать менее чем за восемь лет при бюджете до 8 млрд долларов. Разработка технико-экономического обоснования строительства тоннеля через Берингов пролив началась несколько месяцев назад.