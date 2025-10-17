  • Новость часаЕврокомиссия поддержала саммит России и США в Будапеште
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    17 октября 2025, 13:48 • Новости дня

    Кремль не подтвердил обсуждение вопроса ДСНВ Путиным и Трампом

    Песков заявил об отсутствии информации по обсуждению ДСНВ Путиным и Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вся информация о разговоре президента России Владимира Путина и Дональда Трампа уже была обнародована, добавить по ДСНВ нечего.

    По словам Пескова, все сведения о телефонном разговоре российских и американских лидеров были предоставлены на брифинге помощника президента Юрия Ушакова, передает ТАСС.

    Он отметил, что на данный момент у Кремля нет новой информации для добавления к уже опубликованной.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не является критичным для страны, если США не заинтересованы в этом.

    Кремль ранее инициировал телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы поздравить последнего с результатами поездки на Ближний Восток.

    Во время этого разговора Владимир Путин озвучил позицию России по поводу поставок Tomahawk.

    17 октября 2025, 10:15 • Новости дня
    Эксперты предположили маршрут самолета Путина в Венгрию на саммит с Трампом
    Эксперты предположили маршрут самолета Путина в Венгрию на саммит с Трампом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту России Владимиру Путину для визита в Венгрию может понадобиться обходить закрытое воздушное пространство недружественных стран, что усложняет организацию перелета, считают эксперты.

    Возможные варианты маршрута российского президента Владимира Путина для перелета в Венгрию обсуждаются экспертами.

    Основная сложность заключается в том, что страна практически окружена недружественными для России государствами, а воздушное пространство Европы фактически остается закрытым, отметил политолог-американист Кирилл Бенедиктов в Telegram-канале Readovka.

    Он заявил, что наиболее вероятным маршрутом может стать путь через Турцию, Средиземноморье, Сербию и далее в Венгрию. По его словам, Балканский коридор – единственный реальный вариант.

    Место встречи в Будапеште политолог объяснил независимой позицией Венгрии и тесными связями премьер-министра Виктора Орбана с Дональдом Трампом. «Орбан – из очень немногих европейских лидеров, кто сохраняет объективную позицию. Он близок к Трампу. Выбор Будапешта – это очень хороший знак для нас и очень плохой знак для Украины», – добавил Бенедиктов.

    Эксперт также предположил, что встреча Владимира Зеленского в Вашингтоне пройдет уже «в новой реальности», а после переговоров в Будапеште украинской стороне придется пересматривать свои планы.

    Военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале также отметил, что оба возможных маршрута – либо через Белоруссию, Польшу и Словакию, либо кружным путем через Турцию и Балканы – связаны с определенными рисками для первого лица государства.

    Политолог Федор Лукьянов в Telegram-канале задался вопросом о том, каким может быть гипотетический маршрут перелета Москва – Будапешт в современных условиях, предложив читателям высказать свои версии.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон планируют начать подготовку саммита в Будапеште.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил готовность принять встречу лидеров России и США. Он также отметил, что Будапешт выбран оптимальным вариантом для переговоров благодаря предсказуемой обстановке.

    Напомним, Путин и Трамп провели телефонный разговор и выбрали местом встречи Будапешт.

    17 октября 2025, 09:57 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп после разговора с Путиным изменил позицию по «Томагавкам»
    Bloomberg: Трамп после разговора с Путиным изменил позицию по «Томагавкам»
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп после саммита на Аляске анонсировал новую встречу с Владимиром Путиным, на этот раз в Будапеште, при этом Трамп пока не дал согласия на передачу Украине «Томагавков» и не поддержал инициативу Сената по введению новых санкций против России, пишет Bloomberg.

    Американский президент Дональд Трамп объявил о планах провести вторую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, передает Bloomberg.

    Переговоры состоятся после того, как, по мнению агентства, «первая встреча в августе на Аляске не принесла ощутимого прогресса по урегулированию конфликта на Украине».

    Трамп сообщил о решении после двухчасового телефонного разговора с Путиным, заявив, что стремится добиться мира. Однако издание отмечает, что новые переговоры снижают давление на Москву, которое в последние недели усиливалось из-за недовольства Трампа затягиванием окончания войны.

    Беседа с Путиным состоялась накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским. Президент США в последнее время выражал более теплое отношение к Зеленскому, что контрастирует с его прежней холодной позицией по отношению к украинскому лидеру, отмечает Bloomberg. Украинская сторона надеется, что обострение разногласий между Трампом и Путиным подтолкнет США к усилению давления на Россию.

    Тем не менее Трамп пока не дал согласия на передачу Украине ракет Tomahawk и не поддержал инициативу Сената по введению новых санкций против России. «Tomahawk нужны и самим США», – заявил Трамп журналистам. По поводу санкций он отметил, что их введение «может состояться через неделю или две».

    В Кремле предупредили, что поставки Tomahawk Украине нанесут значительный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном, а также подорвут перспективы мирного урегулирования. Эксперты считают, что Путин использует переговоры для затягивания поставок оружия Киеву и отсрочки введения энергетических санкций против России. Место проведения встречи – Будапешт – может вызвать скепсис у европейских союзников, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан известен тесными связями с Москвой и критикой антироссийских санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Axios сообщило, что украинскую делегацию удивил разговор Трампа с Путиным.

    Дональд Трамп заявил о планах обсудить с Владимиром Зеленским итоги беседы с российским лидером. Президент США ранее назвал свой телефонный разговор с Владимиром Путиным продуктивным.

    17 октября 2025, 10:00 • Видео
    Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

    Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    17 октября 2025, 00:18 • Новости дня
    Трамп указал на несвоевременность санкций против России

    Трамп: Сейчас может быть не подходящее для санкций против России время

    Трамп указал на несвоевременность санкций против России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Введение новых ограничительных мер против России, возможно, не является своевременным шагом на данный момент, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп прокомментировал инициативу американского сенатора Джона Туна, который ранее отметил, что «настало время» рассмотреть законопроект о новых санкциях против России.

    «Я не против. Я просто говорю, что сейчас может быть не подходящее для этого время», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что расскажет о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным Туну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор. Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным в Будапеште. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о телефонном разговоре с Трампом и сообщил о подготовке мирного саммита между Россией и США.

    17 октября 2025, 05:30 • Новости дня
    Axios заявил об удивлении украинской делегации из-за разговора Трампа с Путиным

    Axios: Украинская делегация была удивлена объявлением Трампа о встрече с Путиным

    Axios заявил об удивлении украинской делегации из-за разговора Трампа с Путиным
    @ Ben Curtis/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Объявление президента США Дональда Трампа о планируемой встрече с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште стало неожиданностью для прибывшей в США украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским, пишет Axios.

    В сообщении Axios отмечается, что Зеленский отправился в Вашингтон в четверг вечером в приподнятом настроении, рассчитывая на поддержку США, в том числе в вопросе возможных поставок крылатых ракет Tomahawk, передает ТАСС.

    Однако, как говорится в статье, «вскоре после приземления на базе ВВС Эндрюс» украинская делегация «была удивлена» заявлением Трампа о телефонном разговоре с Путиным и договоренностью о встрече «в Венгрии – самой недружественной по отношению к Украине стране Евросоюза».

    По данным портала, во время пребывания в США Зеленский собирается провести переговоры с руководителями ведущих американских оборонных компаний Raytheon и Lockheed Martin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор в четверг вечером. Трамп заявил, что встреча с Путиным состоится в Будапеште. Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме назначены на пятницу.

    16 октября 2025, 22:16 • Новости дня
    Сийярто назвал фантастической новость о встрече Путина и Трампа в Венгрии

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал фантастической новость о возможной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште.

    «Дорога к миру лежит через переговоры», – заявил Сийярто в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По его словам, «фантастическая новость о том, что Трамп и Путин снова поговорили, и еще более фантастическая новость о том, что они скоро встретятся в Будапеште», передает ТАСС.

    Сийярто отметил, что войну невозможно решить на поле боя, и выразил надежду на скорую личную встречу мировых лидеров.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон планируют начать подготовку саммита, который, вероятно, пройдет в Будапеште.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности принять встречу лидеров России и США.

    Вашингтон подтвердил подготовку переговоров по вопросам международной безопасности.

    В четверг состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    17 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Политолог: У Путина для встречи с Трампом в Венгрии есть два маршрута

    Политолог Баширов сравнил два маршрута для полета Путина в Венгрию на встречу с Трампом

    Политолог: У Путина для встречи с Трампом в Венгрии есть два маршрута
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Полет Владимира Путина на саммит в Будапешт вряд ли будет проходить через Польшу. Более перспективным выглядит «южный маршрут»: Черное море – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее был анонсирован саммит Путина и Трампа. Ожидается, что он состоится в Будапеште.

    «В случае с Аляской, где в августе состоялся саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, безопасность полета российского «борта № 1» гарантировали США, и американские истребители на некотором участке сопровождали Ил-96-300ПУ», – напомнил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов, отметив, что анонсированная встреча лидеров в Будапеште вызывает вопросы о маршруте и обеспечении защиты делегации России.

    «В нейтральном воздушном пространстве борт будет сопровождать наша авиация. Но далее речь пойдет о заходе в воздушное пространство стран НАТО – потребуется разрешение», – рассуждает политолог. Баширов упомянул в этой связи недавний инцидент в небе Эстонии: российские МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, а власти прибалтийской республики раздули скандал и обвинили Москву в якобы нарушении границ.

    «Северный маршрут через Польшу – не очень хороший вариант, и он, скорее всего, будет отвергнут. На мой взгляд, более перспективным выглядит южный маршрут: Черное море – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия. Там есть наши ПВО, могут лететь наши истребители. «Узкий» момент – это пролет над странами Североатлантического альянса: Турцией и Болгарией», – полагает спикер.

    Стоит учитывать, что та же Болгария и Сербия ратифицировали Римский статут МУС. Однако, по мнению Баширова, это не станет препятствием. «Я думаю, что американская сторона даст гарантии. Вероятно, истребители ВВС США сопроводят «борт № 1», – отметил Баширов.

    Военкор Александр Коц считает наиболее вероятным вариантом маршрут Каспий – Иран – Турция – Средиземноморье – Черногория – Сербия – Будапешт. По его мнению, поскольку общей границы с Венгрией у нас нет, а та, в свою очередь, не имеет выхода к морю, и «телепортационную кабину пока не изобрели», надо выбирать из нескольких зол меньшее.

    «Было бы, конечно, символично пролететь напрямую над Украиной. И с высоты наблюдать вспышки рвущихся от гнева дуп. Но этот маршрут, пожалуй, из разряда помечтать. Слишком очевиден риск атаки на «борт № 1», – написал военкор в своем Telegram-канале.

    «Лететь через Белоруссию и Польшу с пролетом через Словакию… Ну вы сами видите в этом предложении слово «Польша». Из Черного моря через Румынию? Тоже из области экзотики с неоправданным риском. Как и северный маршрут через Балтику, Германию и Австрию. Вспоминаем неопознанные дроны», – продолжил он.

    «В любом случае непростая задачка для наших спецслужб в целом и ФСО в частности. А уж британцы со своими самостийными питомцами как сейчас расстараются, чтобы устроить какую-нибудь гадость», – заключил Коц.

    Ранее по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно, что президенты России и США могут встретиться в Будапеште. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, представители двух стран в скором времени приступят к подготовке саммита.

    Он рассказал, что провести переговоры в столице Венгрии предложил глава Белого дома. Путин «сразу же поддержал идею» встретиться в этом европейском городе. Глава государства отметил желание Москвы решить конфликт на Украине дипломатическим путем. Он передал своему американскому коллеге «подробные оценки сложившейся ситуации», добавил Ушаков.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил о готовности Будапешта принять саммит между Путиным и Трампом, назвав предстоящее событие великой новостью для сторонников мира во всем мире. Он немедленно позвонил Трампу, после разговора сообщил, что подготовка к саммиту Россия – США идет полным ходом, и даже назвал Венгрию «островком мира».

    Напомним, прошедший в четверг вечером телефонный разговор Путина и Трампа стал восьмым по счету с начала года. Инициатором звонка был американский лидер, который в пятницу встретится в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. В США назвали переговоры с российским президентом хорошими и продуктивными. В частности, впечатлениями от беседы в соцсети Truth Social поделился сам глава Белого дома.

    Трамп считает, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению украинского конфликта. Он также отметил, что Путин поблагодарил первую леди Штатов за участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена. В ходе беседы также обсуждались перспективы торговли между США и Россией после окончания украинского конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, чего ждать России и миру от нового саммита Путина и Трампа.

    16 октября 2025, 20:30 • Новости дня
    Трамп заявил о договоренности о новых переговорах с Путиным в Будапеште
    Трамп заявил о договоренности о новых переговорах с Путиным в Будапеште
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным в столице Венгрии.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который он охарактеризовал как «очень продуктивный». По словам Трампа, Путин поздравил его и США с «великим достижением мира на Ближнем Востоке», сообщает официальный аккаунт Белого дома в сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Трамп выразил уверенность, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Он также отметил, что Путин поблагодарил первую леди Меланию Трамп за ее участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена.

    Стороны обсудили перспективы торговли между США и Россией после окончания конфликта на Украине. Трамп добавил, что на следующей неделе состоятся встречи высокопоставленных советников обеих стран, которые возглавит госсекретарь США Марко Рубио, а место встречи будет определено позже.

    После работы советников состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, где главы государств обсудят возможность прекращения конфликта на Украине.

    Также президент США сообщил, что в пятницу встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете для обсуждения результатов разговора с Владимиром Путиным и других вопросов.

    Трамп подчеркнул, что сегодняшний разговор стал «значительным шагом вперед» в решении обозначенных вопросов.

    В четверг Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что ведет телефонный разговор с Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа. Белый дом заявил о продуктивном телефонном разговоре президентов России и США.

    17 октября 2025, 01:47 • Новости дня
    Дмитриев предложил соединить Россию и США подземным тоннелем

    Дмитриев предложил построить «тоннель Путина-Трампа» через Берингов пролив

    Дмитриев предложил соединить Россию и США подземным тоннелем
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Соединить Россию и США подземным тоннелем через Берингов пролив возможно менее чем за восемь лет при бюджете до 8 млрд долларов, заявил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Представьте, что вы соединяете США и Россию, Америку и Афроевразию тоннелем Путина-Трампа – 70-мильным мостом, символизирующим единство», – приводит слова Дмитриева ТАСС.

    Дмитриев отметил, что благодаря технологиям созданной Илоном Маском компании по разработке и продвижению технологий строительства тоннелей Boring Company стоимость строительства можно снизить до менее чем 8 млрд долларов, тогда как традиционные оценки превышают 65 млрд долларов.

    По его словам, тоннель позволит создать железнодорожное и грузовое сообщение, что откроет новые возможности для совместной разработки ресурсов, создания рабочих мест и экономического роста в обеих странах.

    Дмитриев напомнил, что РФПИ уже участвовал в строительстве первого железнодорожного моста между Россией и Китаем.

    «Пришло время сделать больше и впервые в истории человечества соединить континенты. Пришло время соединить Россию и США», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого Трамп объявил о предстоящей встрече с Путиным в Будапеште.

    Дмитриев заявил, что Венгрия выступает голосом разума в Европе и миротворцем. Он также подчеркнул пользу сотрудничества России и США в Арктике.

    17 октября 2025, 12:22 • Новости дня
    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС

    Авиаэксперт Пантелеев: Безопасность полета Путина в Венгрию потребует политических договоренностей

    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Полет президента России Владимира Путина на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом в Венгрию над нейтральными водами Черного моря будут сопровождать самолеты ВКС. Маршрут же над другими странами станет результатом политических договоренностей, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев.

    «Логично предположить, что российский президент полетит в Венгрию над Черным морем. Но детали маршрута, думаю, будут держаться в секрете, поскольку угрозы со стороны Украины нельзя сбрасывать со счетов», – сказал авиаэксперт Олег Пантелеев.

    «Технически есть возможность и полета через Польшу. Когда речь идет о государственных визитах, страны могут выдавать разовые разрешения на использование воздушного пространства. Но, на мой взгляд, нынешние отношения Москвы и Варшавы делают такой вариант маловероятным», – считает он.

    «Что касается безопасности полета, то это решается в договоренностях с высшим политическим руководством стран, через воздушное пространство которых пролегает маршрут. Нет никаких сомнений в том, что над нейтральными водами Черного моря для самолета Владимира Путина будет организовано сопровождение боевыми самолетами Воздушно-космических сил России», – продолжил он.

    «В то же время над странами НАТО такая охрана вряд ли будет осуществлена. Впрочем, как показывает практика, сопровождение организует принимающая сторона. В целом же маршрут полета главы государства будет результатом договоренностей прежде всего военно-политических властей стран, а не авиационных структур», – резюмировал эксперт.

    Ранее по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно, что главы государств могут встретиться в Будапеште. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, представители двух стран в скором времени приступят к подготовке саммита.

    Он рассказал, что провести переговоры в столице Венгрии предложил глава Белого дома. Путин «сразу же поддержал идею». Глава государства отметил желание Москвы решить конфликт на Украине дипломатическим путем. Он передал своему американскому коллеге «подробные оценки сложившейся ситуации», добавил Ушаков.

    Венгерский премьер Виктор Орбан уже заявил о готовности Будапешта принять встречу, назвав предстоящее событие великой новостью для сторонников мира во всем мире. Он обсудил этот вопрос с Трампом, после чего сообщил о подготовке к саммиту Россия – США, и назвал Венгрию «островком мира».

    Напомним, прошедший в четверг вечером телефонный разговор Путина и Трампа стал восьмым по счету с начала года. Инициатором звонка был американский лидер, который в пятницу примет в Белом доме Владимира Зеленского. В США назвали переговоры с российским президентом хорошими и продуктивными.

    В соцсети Truth Social глава Белого дома заявил, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению украинского кризиса. Он также отметил, что российский лидер поблагодарил первую леди Меланию за участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена. В ходе беседы обсуждались и перспективы торговли между США и Россией после окончания СВО. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, чего ждать от новой встречи Путина и Трампа.

    16 октября 2025, 19:28 • Новости дня
    Минцифры допустило жесткие меры против Apple из-за требования ФАС

    Минцифры пригрозило Apple жесткими мерами за отказ добавить выбор поисковика в iOS.

    Минцифры допустило жесткие меры против Apple из-за требования ФАС
    @ Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство допускает введение жестких мер в отношении корпорации Apple, если она не исполнит требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предоставить пользователям iOS возможность выбора российской поисковой системы по умолчанию.

    Министерство цифрового развития России полностью поддерживает позицию ФАС, которая требует от Apple обеспечить на своих устройствах так называемое «окно выбора» поисковых систем.

    «Считаем, что в случае, если Apple не исполнит [требование], необходимо вводить жесткую ответственность. Потому что Google исполнил», – сказал министр, слова которого приводит ТАСС.

    Ранее антимонопольная служба направила Apple соответствующее письмо, ответ на которое американская корпорация должна предоставить до 31 октября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское антимонопольное ведомство России потребовало от Apple предоставить возможность по умолчанию использовать отечественные поисковики. На фоне регуляторного давления в разных странах Apple готовится перенести производство во Вьетнаме, чтобы снизить зависимость от Китая.

    Кроме того, в середине октября Верховный суд России отказал московскому изобретателю Арташесу Икономову в апелляции по патентному спору с Apple из-за функции экстренной связи в мобильных телефонах.


    17 октября 2025, 13:24 • Новости дня
    Кремль: Путин предельно ясно изложил Трампу позицию по «Томагавкам»
    Кремль: Путин предельно ясно изложил Трампу позицию по «Томагавкам»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин четко озвучил американскому коллеге Дональду Трампу позицию России относительно поставок Tomahawk, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предельно ясно изложил позицию российской стороны по вопросу поставок Tomahawk, передает РИА «Новости».

    По словам Пескова, эти разъяснения не должны вызывать никаких сомнений.

    Песков подчеркнул для журналистов: «Но то, что позиция российской стороны предельно ясно была изложена президентом Путиным, это не должно вызывать сомнений». Он также отметил, что детали беседы между лидерами двух государств останутся за рамками публичного обсуждения.

    По данным ТАСС, телефонный разговор между Путиным и Трампом стал одним из самых продолжительных с начала года.

    После разговора Трамп заявил о намерении провести встречу с Путиным в Будапеште, столице Венгрии.

    Песков добавил, что президенты не исключают продолжения прямого диалога на высшем уровне, однако подробности подобных обсуждений не предназначены для широкой огласки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Дональд Трамп выразил сомнения в возможности передать Киеву крылатые ракеты Tomahawk, ссылаясь на приоритет потребностей США.

    По данным Bloomberg, после разговора с Владимиром Путиным Трамп изменил свою позицию по поставкам Tomahawk.

    16 октября 2025, 21:32 • Новости дня
    Ушаков заявил о скором начале подготовки саммита лидеров России и США
    Ушаков заявил о скором начале подготовки саммита лидеров России и США
    @ ALEXANDER NEMENOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и американская стороны планируют незамедлительно приступить к подготовке саммита, который с большой вероятностью пройдет в столице Венгрии, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Беседа была продолжительной и продлилась практически два с половиной часа. И понятно, что она носила весьма содержательный характер, при этом была предельно откровенной беседой и доверительной», – отметил Ушаков, сообщает официальный Telegram-канал Кремля.

    По его словам, Владимир Путин начал разговор с поздравления Трампа с успехом его работы по нормализации обстановки в секторе Газа. «Эта миротворческая деятельность президента США по достоинству оценена на Ближнем Востоке, в самой Америке и большинстве стран мира», – подчеркнул представитель Кремля.

    В ходе беседы особое внимание было уделено украинскому кризису. «Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны к достижению мирного политико-дипломатического решения», – сообщил Ушаков. Он добавил, что российские вооруженные силы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения, а киевский режим прибегает к террористическим методам, нанося удары по гражданским целям и объектам энергетической инфраструктуры.

    По словам Ушакова, Дональд Трамп «многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира на Украине» и признавал, что этот конфликт стал самым сложным в его миротворческой деятельности. «Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы», – сказал помощник президента. Трамп также выразил мнение, что «завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России».

    В ходе разговора президенты затронули тему возможных поставок Киеву дальнобойных ракет. «Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный», – подчеркнул Ушаков.

    По итогам беседы лидеры обсудили возможность личной встречи. «Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште», – сообщил помощник президента.

    Он добавил, что Путин «высоко оценил личные усилия супруги президента США Мелании Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями» и попросил передать ей «самые лучшие пожелания».

    «Я бы сказал, что телефонный контакт президентов России и США был весьма полезен. И оба лидера договорились, что они будут оставаться на связи», – заключил Юрий Ушаков.

    Напомним, в четверг состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. В Белом доме сообщили, что переговоры прошли хорошо и продуктивно.

    Трамп заявил о планах встретиться с Путиным в Будапеште.

    16 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил, что Tomahawk нужны самим США

    Трамп: США самим нужны ракеты Tomahawk

    Трамп заявил, что Tomahawk нужны самим США
    @ Department of Defense/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ракеты Tomahawk требуются самим США, нельзя истощать ресурсы, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп, комментируя вопрос возможных поставок Украине дальнобойных ракет, заявил: «Нам в США самим нужны ракеты Tomahawk». Он заверил, что у США таких ракет «много». «Но они нам нужны. Мы не можем истощить ресурсы нашей страны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Американский президент уточнил, что этот вопрос он обсудил с президентом России Владимиром Путиным. Трамп заявил, что Путину во время разговора не понравилась идея передачи Tomahawk: «Я действительно сказал: «Не возражаете, если я подарю вашим оппонентам пару тысяч Tomahawk?» Я ему это сказал. Я сказал именно так. Ему эта идея не понравилась». Трамп заявил, что Tomahawk являются «невероятно разрушительным оружием».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прежде Трамп говорил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово. В четверг состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Трамп заявил о планах встретиться с Путиным в Будапеште.

    Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, «Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный».

    Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский прилетел в Соединенные Штаты.

    16 октября 2025, 18:30 • Новости дня
    CBS News: Путин и Трамп начали телефонные переговоры
    CBS News: Путин и Трамп начали телефонные переговоры
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, вероятно, уже проходит, сообщил журналист телеканала CBS News Аарон Наварро.

    Наварро, ссылаясь на чиновника Белого дома, сообщил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что согласно планам, разговор между лидерами проходит сейчас, передает ТАСС.

    «Телефонный разговор президента Трампа с российским президентом Путиным, согласно планам, проходит сейчас», – написал он.

    Ранее портал Axios сообщил о планах Трампа созвониться с Путиным в четверг. В августе лидеры провели телефонный разговор, который продлился 40 минут.

    16 октября 2025, 19:36 • Новости дня
    Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом проходит в данный момент, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил мне, что прямо сейчас идет разговор президентов России и США», – написал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Этот диалог лидеров стал восьмым по счету с начала года. Предыдущий телефонный контакт между лидерами состоялся почти два месяца назад – вскоре после их встречи на саммите на Аляске.

    Журналист телеканала CBS News Аарон Наварро ранее сообщил, что согласно планам, разговор между лидерами России и США начался. Трамп подтвердил телефонные переговоры с Путиным.

    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине

    Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Подготовка к встрече начнется уже на следующей неделе. Выбор Венгрии комфортен Москве и Вашингтону из-за дружественных отношений с Виктором Орбаном. А вот ЕС и Киев поставлены в сложную ситуацию: в Брюсселе и Киеве не любят Орбана, а Украине столица Венгрии навевает воспоминания еще и о Будапештском меморандуме. Чего ждать России и миру от нового саммита? Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Изгнание русских превращает Прибалтику в дом престарелых

    У демографической катастрофы, которую переживает Прибалтика, появился еще один характерный признак. Поскольку детей становится меньше, а стариков больше, школы переоборудуются в дома престарелых. Происходит это в том числе потому, что местные националисты десятилетиями изгоняли живущих в Латвии русских – и теперь, по словам местных политиков, «демографическая яма становится демографической бездной». Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

