Красноярский завод показал аэролодку для сложных российских ландшафтов

Красноярский завод показал аэролодку «Фантом 650К» для сложных ландшафтов
На выставке «Сделано в России» представили новую аэролодку, способную перевозить пять человек и груз до 1,1 тыс. килограммов по воде, снегу и болотам.
Красноярский амфибийный завод «Север» презентовал модель аэролодки «Фантом 650К» на выставке «Сделано в России» в Национальном центре «Россия», передает РИА «Новости». Судно может перевозить до пяти человек и до 1,1 тыс. килограммов груза.
Мощность двигателя аэролодки составляет 430 лошадиных сил, что позволяет развивать скорость до 110 километров в час по воде и до 120 километров в час по льду. В сопроводительных материалах отмечается: «Аэролодка является судном собственной конструкции и способна перемещаться по снегу, льду, торосам, воде, болотистой местности и другим сложным ландшафтам».
Разработка ориентирована на использование в регионах с труднопроходимой местностью и может применяться для перевозки людей и грузов в экстремальных условиях.
