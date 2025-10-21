Красноярский завод показал аэролодку для сложных российских ландшафтов

Красноярский завод показал аэролодку «Фантом 650К» для сложных ландшафтов

Tекст: Мария Иванова

Красноярский амфибийный завод «Север» презентовал модель аэролодки «Фантом 650К» на выставке «Сделано в России» в Национальном центре «Россия», передает РИА «Новости». Судно может перевозить до пяти человек и до 1,1 тыс. килограммов груза.

Мощность двигателя аэролодки составляет 430 лошадиных сил, что позволяет развивать скорость до 110 километров в час по воде и до 120 километров в час по льду. В сопроводительных материалах отмечается: «Аэролодка является судном собственной конструкции и способна перемещаться по снегу, льду, торосам, воде, болотистой местности и другим сложным ландшафтам».

Разработка ориентирована на использование в регионах с труднопроходимой местностью и может применяться для перевозки людей и грузов в экстремальных условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Чукотки рассказал президенту России о поступлении новых вертолетов и глиссеров в регион. В Чукотский автономный округ также поставили аэролодки для пересечения Анадырского лимана.