На Чукотку поставили аэролодки для пересечения Анадырского лимана

В начале 2024 года президент Владимир Путин поставил задачу до начала осени обеспечить поставку судов, необходимых для осуществления пассажирских и грузовых перевозок через Анадырский лиман.

На одном берегу находится столица Чукотки – город Анадырь, а на другом расположены международный аэропорт Анадырь (Угольный) и поселок Угольные Копи. В период сложных климатических условий и становления льда в Анадырском лимане (с октября по декабрь), при эксплуатации себя хорошо зарекомендовали отечественные аэроглиссеры. Правительство выделило средства, на которые Минпромторг закупил четыре аэроглиссера «Север 750К ЛОНГ» и один «Фантом 850А». Производитель справился с задачей по постройке судов в кратчайшие сроки, и в ближайшее время первые пассажиры пересекут на них лиман.

«Подобные аэролодки уже проверены эксплуатацией на лимане в период межсезонья. Убежден, что пополнение флота сделает переправу более надежной и доступной для жителей Чукотки, а также для гостей этого очень красивого и самобытного региона России. К слову, его уникальность отражена в дизайне судов, которые мы сегодня передаем. Их раскраска содержит мотивы богатого и разнообразного чукотского фольклора. Для кого-то, возможно, это станет поводом для его более глубокого изучения», – отметил Мантуров.

Суда вмещают до 12 человек, способны перевозить до 2,5 тонн грузов, укомплектованы необходимым навигационным и аварийно-спасательным оборудованием в соответствии с требованиями российского речного регистра. Первые рейсы состоятся уже в октябре текущего года. В сезон объем перевозок составит порядка 6 тыс. пассажиров.

«Сейчас в период межсезонья, осенью и весной, переправа через Анадырский лиман – проблема. Это сложно, не очень удобно и дорого. Для правительства, для меня лично, было важно гарантировать нашим гражданам безопасные и удобные перевозки через Лиман. От имени всех жителей округа благодарю за поддержку президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, федеральное правительство и вас, Денис Валентинович – всех, кто оказывал и оказывает региону помощь на федеральном уровне», – сказал Кузнецов.

Кроме того, в ходе рабочей поездки первый вице-премьер ознакомился с инфраструктурой Анадырского морского порта. Также ему были презентованы реализуемые в регионе проекты по добыче металлов: золота, вольфрама и олова.

В завершение программы Мантуров провел двустороннюю встречу с главой региона Кузнецовым. Основное внимание было уделено вопросам поддержки приобретения специализированной техники повышенной проходимости для дальнейшего развития отрасли северного оленеводства в регионе и модернизации оборудования на одном из газовых месторождений.