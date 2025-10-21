В Пентагоне пошутили о галстуке Хегсета с триколором России

Пентагон ответил шуткой на вопрос о галстуке главы ведомства

Tекст: Денис Тельманов

Пентагон отреагировал на запрос журналистов издания Huffpost о галстуке главы ведомства Пита Хегсета, передает РИА «Новости».

Галстук с белой, синей и красной полосами, расположенными в том же порядке, что и на российском флаге, вызвал вопросы у журналистов во время встречи Хегсета с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Министерство войны США, отвечая на вопрос о галстуке, заявило: «Твоя мама ему купила». Пресс-служба таким образом пошутила, не давая официального разъяснения.

Издание уточнило, что спрашивало о галстуке, который напоминает российский триколор, хотя цвета белый, синий и красный считаются национальными не только в России, но и в США, поскольку они присутствуют на американском флаге.

Ранее аналогичный стиль ответа был дан корреспонденту по поводу вопроса о месте проведения саммита РФ-США, когда тот интересовался, почему был выбран Будапешт. Сам автор вопроса в 2021 году выпустил книгу о Дональде Трампе с оскорбительным названием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет появился на переговорах Дональда Трампа и Владимира Зеленского в галстуке в цветах российского флага. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию, заявив, что эти цвета есть и на флаге США. Президенту Украины Владимиру Зеленскому рекомендовали выбрать строгий деловой костюм перед важной встречей с Дональдом Трампом.