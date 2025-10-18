Вэнс объяснил галстук главы Пентагона с триколором России на встрече Трампа с Зеленским

Tекст: Дарья Григоренко

Остроты ситуации на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского добавил галстук министра обороны США: цвета на нем располагались в том же порядке, что и на российском триколоре – белый сверху, затем синий и красный внизу. Эта деталь не осталась незамеченной как журналистами, так и пользователями соцсетей, передает «Московский комсомолец».

Вэнс отреагировал на ситуацию в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), заметив: «Или, может быть, он носил цвета Америки». Вице-президент тем самым напомнил, что эти три цвета также присутствуют на флаге США.

Накануне министр обороны США Пит Хегсет появился на переговорах американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в галстуке, который был оформлен в цветах российского флага.