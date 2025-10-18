Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.14 комментариев
Вэнс объяснил галстук главы Пентагона с триколором России на встрече Трампа с Зеленским
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию с галстуком главы Пентагона Пита Хегсета в цветах российского триколора на встрече лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Остроты ситуации на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского добавил галстук министра обороны США: цвета на нем располагались в том же порядке, что и на российском триколоре – белый сверху, затем синий и красный внизу. Эта деталь не осталась незамеченной как журналистами, так и пользователями соцсетей, передает «Московский комсомолец».
Вэнс отреагировал на ситуацию в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), заметив: «Или, может быть, он носил цвета Америки». Вице-президент тем самым напомнил, что эти три цвета также присутствуют на флаге США.
Накануне министр обороны США Пит Хегсет появился на переговорах американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в галстуке, который был оформлен в цветах российского флага.