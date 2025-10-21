Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.4 комментария
Новые фигуранты появились в деле о взятках в НМИЦ
Обвинение в крупной взятке предъявили еще двум сотрудникам НМИЦ
В деле о получении взяток руководством Национального медцентра им. Мешалкина появились еще два обвиняемых, которым вменяют получение крупных сумм.
В уголовном деле о взятках, фигурирующем против бывшего гендиректора НМИЦ им. Мешалкина Александра Чернявского и его заместителя Артема Пухальского, появились новые обвиняемые, передает ТАСС.
Источник агентства уточнил: «Кроме Пухальского и Чернявского, обвиняемых в получении особо крупных взяток, есть также два других фигуранта. Им предъявлено обвинение в получении взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ)».
Ранее Чернявскому и Пухальскому также были предъявлены обвинения по статье о получении взятки. Общая сумма взяток, которые, как предполагается, получили фигуранты, оценивается в несколько десятков миллионов рублей.
У задержанных изъяли слитки золота, коллекцию дорогостоящих часов, а также наличные средства в рублях, долларах и евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во время следственных действий у руководства НМИЦ имени Мешалкина в Новосибирске нашли золотые слитки, дорогие часы и крупную сумму в долларах. Гендиректора центра Александра Чернявского подозревают в получении взяток.