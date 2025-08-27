Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.0 комментариев
Директора НМИЦ имени Мешалкина в Новосибирске заподозрили во взяточничестве
Гендиректора национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Мешалкина Александра Чернявского подозревают в получении взяток, сообщил источник.
В получении взяток подозреваются Чернявский и его заместитель Артем Пухальский, пояснил собеседник ТАСС.
Они проходят по делу о получении взятки в качестве подозреваемых.
Ранее в Москве арестовали главу кубанского отделения ДОСААФ Бориса Левитского по обвинению в злоупотреблении полномочиями.
До этого экс-министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко заподозрили в растрате при заключении контрактов на поставку медицинского оборудования.