Экс-министра Хабаровского края Бойченко обвинили в растрате более 100 млн рублей

Tекст: Евгения Караваева

Следствие предъявило обвинение бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко в совершении растраты в особо крупном размере, передает ТАСС.

По данным следствия, ущерб составил более 100 млн рублей при заключении госконтрактов на поставку медоборудования по завышенной цене. Бойченко был арестован Басманным судом Москвы на один месяц и 23 дня.

Арест Бойченко связан с расследованием дела экс-зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, который был задержан в июле прошлого года по обвинению в получении взятки.

Уголовное производство объединяет несколько дел против должностных лиц министерства здравоохранения Хабаровского края, включая мошенничество, злоупотребление полномочиями, дачу и получение взяток.

Юрий Бойченко занимал пост министра с февраля 2021 года и уволился в феврале 2024 года. В апреле 2025 года он был оштрафован судом за нарушения при заключении контрактов на санитарную авиацию в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

