Израильские БПЛА совершили разведывательные рейды над дворцом Баабда в Бейруте

Tекст: Денис Тельманов

Израильские беспилотные летательные аппараты не покидали воздушное пространство Ливана в понедельник, передает Elnashra. В течение дня дроны проводили разведывательные полеты над Бейрутом и его южными районами, а также неоднократно появлялись в небе над президентским дворцом Баабда.

Депутат парламента Адиб Абдель Миссих заявил: «Это преднамеренная провокация с целью оказания давления на руководство страны. Ответом на шантаж Израиля должна стать твердая национальная позиция, а не унизительное молчание».

Местные жители сообщали о слышимом гуле моторов израильских дронов над центральными кварталами Бейрута, густонаселенными окраинами Дахия, Джнах и Хадас, а также над предместьями Арамун, Бшамун и Хальде. Несмотря на отсутствие атак, интенсивные полеты вызвали тревогу и опасения новых налетов, особенно на объекты движения «Хезболлах».

Кроме того, израильская авиация нанесла удары по базам шиитских бойцов на равнине Сахль-эль-Джермук и в горах Иклим-эт-Туффах на юге Ливана. Сообщения о воздушных рейдах поступили из районов Джеззин и Набатия, примерно в 70 км от столицы.

Американский эмиссар Том Баррак в тот же день потребовал от властей Ливана ускорить процесс разоружения «Хезболлах» и предупредил о возможных односторонних шагах Израиля в случае бездействия, что может привести к новой конфронтации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация атаковала предполагаемые объекты «Хезболлы» в южной части Ливана. Израильские ВВС нанесли авиаудар по городу Баальбек на востоке Ливана. В крупнейшем на юге Ливана лагере палестинских беженцев национальные формирования передали несколько партий оружия ливанским военным.

