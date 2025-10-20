У Красного Лимана 63-й бригада ВСУ понесла значительные потери

Tекст: Денис Тельманов

Российские силовые структуры, ссылаясь на радиоперехваты, сообщили, что участок между населенными пунктами Ставки, Кировск и Красный Лиман в ДНР стал для 63-й механизированной бригады ВСУ «точкой невозврата», передает ТАСС. По их словам, украинские военные несут огромные потери и находятся в состоянии паники.

В российском ведомстве подчеркнули, что этот участок получил у военных прозвище «бермудский треугольник», а для украинских бойцов он стал «общей могилой». Собеседник агентства отметил, что в рядах ВСУ на этом направлении наблюдается сильное отчаяние, а фронт на краснолиманском направлении близок к обрушению.

Также отмечается, что артиллерия и дроны 25-й армии группировки войск «Запад» ведут постоянные удары по позициям ВСУ, а любое движение украинских подразделений поражается как полевой артиллерией, так и FPV-дронами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили Ленино в Донецкой народной республике. Расстояние между российскими позициями и Красным Лиманом составляет в некоторых местах всего четыре километра.

Российские войска провели серию ударов по позициям украинских формирований, уничтожив технику, склады и до 1670 украинских военнослужащих на разных участках фронта.

