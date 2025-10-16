Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Варачино, Кондратовки, Павловки и Садков Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Вильчей и Волчанском.

При этом ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, бронемашину и три 155-мм самоходные артиллерийские установки. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада с матсредствами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Купянска, Куриловки, Петровки, Садового Харьковской области, Дробышево, Красного Лимана и Новоселовки Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, три бронемашины, включая американский бронеавтомобиль HMMWV и британскую бронемашину Snatch, три артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град», десять станций РЭБ и девять складов боеприпасов, перечислили в оборонном ведомстве.

Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение подразделениям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Артема, Берестока, Дроновки, Звановки, Иванополья, Константиновки, Плещеевки, Северска и Степановки ДНР.

Противник при этом потерял до 215 военнослужащих, две бронемашины, включая американский бронеавтомобиль MaxxPro. Уничтожены склад с боеприпасами и два склада матсредств.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, аэромобильной, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны у Димитрова, Котлино, Красноармейска, Новоалександровки, Родинского и Удачного ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 540 военнослужащих, бронетранспортер и орудие полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Приволье Днепропетровской области, Красногорское, Полтавка и Червоное Запорожской области.

При этом противник потерял до 375 военнослужащих, восемь бронемашин, семь артиллерийских орудий, в том числе американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того в Миноброны сообщили, что ВС России нанесли удар возмездия по газовой энергетике Украины.

За последние сутки ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку украинского ЗРК «Пэтриот».