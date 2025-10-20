Полиция составила второй протокол на петербургскую студентку за песни иноагентов

Tекст: Дарья Григоренко

По данным Лебедевой, оба протокола связаны с уличными музыкальными выступлениями Логиновой и ее группы в Петербурге: она исполняла песни признанных иностранными агентами Монеточки (Елизаветы Гырдымовой*, признана в России иноагентом) и Noize MC (Ивана Алексеева, признан в России иностранным агентом), передает ТАСС.

Лебедева сообщила: «В суды города из органов полиции к настоящему времени поступили два протокола на Логинову по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России)». Один из протоколов зарегистрирован и будет рассмотрен Ленинским районным судом 28 октября. В нем речь идет об исполнении Логиновой песни Монеточки «Ты солдат» на Сенной площади вечером 26 сентября.

Второй протокол касается исполнения песни «Светлая полоса» Noize MC у дома 2 по улице Восстания вечером 11 октября. Этот протокол первоначально поступил в Дзержинский районный суд, однако был перенаправлен по территориальной подсудности в Куйбышевский районный суд.

В минувший четверг Дзержинский районный суд Петербурга арестовал на 13 суток Логинову за организацию несанкционированного выступления своей музыкальной группы в центре города, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ранее сообщалось, что певица Наоко (Диана Логинова), исполнявшая с группой Stoptime на улицах Петербурга песни иноагентов, оказалась под угрозой штрафа до 20 тыс. рублей за организацию массового мероприятия. Студентку музыкального училища Диану Логинову доставили в полицию после уличного концерта в центре Петербурга, где она исполняла песни иноагентов.