Исполнявшую в Петербурге песни иноагентов уличную певицу Наоко арестовали

Исполнявшую песни иноагентов в Петербурге уличную певицу Наоко арестовали на 13 суток

Tекст: Дарья Григоренко

Суд признал Логинову виновной по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за организацию массового пребывания граждан, которое нарушило общественный порядок. «Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток», – говорится в сообщении пресс-службы судов Петербурга, передает ТАСС.

По материалам дела, вечером 11 октября Логинова без согласования с городскими властями провела выступление у станции метро «Площадь Восстания» с использованием звукоусиливающей аппаратуры. Вокруг музыкантов собралась толпа не менее 70 человек, что затруднило проход пешеходов и вход в метро. На заседании суда Логинова признала, что выступала на указанном месте, однако заявила, что не создавала помех для прохожих и выбрала место «спонтанно».

Защита просила прекратить производство по делу, однако суд встал на сторону обвинения. Кроме того, в пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что Логинова – жительница поселка Рахья Ленинградской области, и в отношении нее составлен еще один протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ – за дискредитацию Вооруженных сил России. Основанием стали песни с соответствующими высказываниями, исполненные во время выступления.

Как уточнили в правоохранительных органах, поводом для составления протоколов стали видеозаписи выступлений Логиновой и ее группы на Сенной площади и Невском проспекте. На этих видео десятки слушателей подпевали песням Монеточки (признана в России иноагентом) «Ты солдат» и Noize MC (Иван Алексеев, признан в России иностранным агентом) «Кооператив "Лебединое озеро"». Полиция планирует направить второй административный протокол в суд после отбытия Логиновой нынешнего ареста.

Ранее сообщалось, что певица Наоко (Диана Логинова), исполнявшая с группой Stoptime на улицах Петербурга песни иноагентов, оказалась под угрозой штрафа до 20 тыс. рублей за организацию массового мероприятия.

Накануне студентку музыкального училища Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наоко, доставили в полицию после уличного концерта в центре Петербурга, где она исполняла песни иноагентов.