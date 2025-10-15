В Петербурге уличную певицу задержали за исполнение песен иноагентов

Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.9 комментариев
В Петербурге певицу Наоко задержали за исполнение песен Noize MC и Монеточки
Студентку музыкального училища Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наоко, доставили в полицию после уличного концерта в центре Петербурга, где она исполняла песни иноагентов.
Как передает «Фонтанка», девушка исполнила песню рэпера Noize MC (признан в России иноагентом), которую Приморский суд Петербурга запретил к распространению в мае 2025 года. Видео с выступлением быстро разошлось в соцсетях – на кадрах видно, как Логинова поет вместе с прохожими и группой «Стоптайм».
По данным издания, ранее студентку уже замечали на улицах города, где она пела песни других исполнителей, в том числе Монеточки (признана в России иноагентом). В отделе полиции девушку допросили сотрудники Центра «Э» регионального управления МВД. Правоохранители рассматривают возможность возбуждения дел по двум статьям: публичная дискредитация Вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП) и организация массового пребывания граждан в общественных местах (статья 20.2.2 КоАП).
В случае признания вины по первой статье Логиновой может грозить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. По второй статье наказание может включать обязательные работы или административный арест. Диана Логинова обучается в училище им. Римского-Корсакова по классу фортепиано, является лауреатом ряда музыкальных конкурсов и призером фестиваля «Российская студенческая весна».
Ранее Приморский районный суд вынес решение о блокировке композиции Noize MC (Иван Алексеев, признан в России иностранным агентом) на YouTube и официальном сайте исполнителя после экспертизы текста.