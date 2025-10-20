Путин счел верным переход на проектное финансирование строительства

Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.2 комментария
Путин признал переход на проектное финансирование строительной отрасли правильным
Президент России Владимир Путин отметил эффективность перехода на проектное финансирование, подчеркнув его положительное влияние на развитие строительной отрасли страны.
Переход на проектное финансирование в строительной сфере России был правильным решением, заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА «Новости». Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с генеральным директором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко.
На встрече обсуждались вопросы развития строительной отрасли и ипотечного кредитования. Мутко поблагодарил президента за решение о переводе строительной отрасли на проектное финансирование, отметив, что оно обеспечило динамичное развитие стройки в России. Путин в ответ подчеркнул: «Правильное решение».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Мутко был приглашен к Путину с докладом в связи с выходом «ДОМ.РФ» на IPO. В начале встречи Путин спросил у Мутко о ходе работы компании и перспективах ее развития.
