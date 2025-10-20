Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.2 комментария
Зеленский: Россия проиграла Европу американцам
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США полностью заменят российский газ на европейском рынке, сообщает украинское издание УНИАН.
Россия, по словам президента Владимира Зеленского, якобы лишилась возможности продавать энергетические ресурсы странам Европы, а освободившуюся нишу сейчас занимают США, которые также планируют инвестиции на Украине, передает Газета.Ru.
Зеленский заявил: «Американцы все равно полностью вытеснят российский газ из Европы. Мы должны понять – несмотря на те или иные договоренности, Россия Европу проиграла американцам». Он полагает, что США продолжают наращивать свое присутствие на европейском энергетическом рынке.
Кроме того, Зеленский отметил, что на Украине также «внесли вклад» в этот процесс, подразумевая влияние страны на изменения в энергетическом балансе Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза прекратить закупки энергетических ресурсов из России к 2027 году.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страны Европейского союза пытаются создать условия, чтобы прекратить закупки российских энергоносителей.
Издание Politico писало, что Еврокомиссия планирует полностью прекратить закупки российского сжиженного природного газа к концу 2026 года.