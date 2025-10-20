Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных связистов с профессиональным праздником, передает ТАСС. Он выразил признательность военнослужащим войск связи за выполнение воинского долга и преданность Родине, подчеркнув их важную роль в поддержке связи на линии боевого соприкосновения и в штабах.

В сообщении отмечается: «Более века военнослужащие войск связи с честью выполняют свой воинский долг, демонстрируют высокий профессионализм и преданность Родине. Равняясь на героев-предшественников, они четко и грамотно действуют в условиях специальной военной операции, поддерживают устойчивую связь на линии боевого соприкосновения и в штабах, вносят весомый вклад в защиту суверенитета России».

Белоусов также указал на значимость труда ученых, конструкторов и инженеров промышленных предприятий и научно-исследовательских организаций, которые занимаются созданием комплексов и средств связи для Вооруженных сил России. Министр отметил вклад ветеранов, которые передают молодежи опыт и участвуют в воспитании патриотизма.

В завершение глава Минобороны пожелал военным крепкого здоровья и дальнейших успехов на благо государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 октября отмечается Международный день ленивца. В этот же день в России празднуют День военного связиста.