Международный день ленивца и День военного связиста отмечается 20 октября

Tекст: Ирма Каплан

День военного связиста отмечается в России 20 октября с тем, чтобы напомнить о труде и задачах военных связистов как на поле боя, так и в тылу. Праздник учрежден в 2006 году указом президента Владимира Путина в честь дня образования Специальных войск связи в России. В этом году им исполнится 106 лет.

Военных связистов поздравил с профессиональным праздником министр обороны Андрей Белоусов, отметив вклад ветеранов, действующих военнослужащих и приветствуя будущие поколения специалистов связи.

Кроме того, в России 20 октября отмечается День Приморского и Хабаровского краев.

Международный день ленивца, который празднуют 20 октября, – это повод восхититься спокойствием и уравновешенностью одного из самых медлительных животных на планете. Как говорится, кто понял жизнь, тот не спешит, вот и сегодняшний герой ведет ночной образ жизни и редко встречается с собратьями, но если такое случается, то животное спокойно и дружелюбно. Праздник в честь этого мудрого млекопитающего учредили в 2010 году экологи по инициативе Фонда защиты ленивцев (AIUNAU Foundation) в Колумбии.

Международный день повара появился в календаре в 2004 году с подачи Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров. Так специалисты решили привлечь в профессию новых поклонников кулинарных профессий и популяризировать искусство высокой кухни.

Международный день авиадиспетчера – дата, важная для тех, кто занят искусством управления воздушными судами. В 1961 году 20 октября в Амстердаме появилась Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров, которая дала импульс выработке стандартам управления грузовыми и пассажирскими авиаперевозками.

При этом в Азербайджане 20 октября отпразднуют День энергетика, во Вьетнаме – День вьетнамских женщин, на Ямайке – День национальных героев, в США – День сочинительства и День общественных СМИ.

Кусочек именинного пирога стоит в этот понедельник приберечь для Пелагеи, Сергея, Николая и Леонтия.