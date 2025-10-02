Захарова назвала выборы в Молдавии «кринж-цирком» и фарсом

Захарова назвала выборы в Молдавии «кринж-цирком» и спасением режима Санду

Tекст: Вера Басилая

Парламентские выборы в Молдавии стали поводом для резкой критики со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой, передает ТАСС.

На брифинге она назвала прошедшее голосование «кринж-цирком» и заявила, что выборы представляли собой «операцию по спасению кишиневского режима».

«Это буквально ярчайший повод задуматься над тем, к чему приводит манипулирование с демократией по западным лекалам », – заявила Захарова.

Дипломат добавила, что молдавские политологи прямо заявляли о фарсе и имитации выборов, а самой точной характеристикой стала бы «операция по спасению кишиневского режима».

По словам Захаровой, в ходе голосования использовались методы, «не имеющие ничего общего со свободой, демократией», включая политическое давление, запугивание, угрозы и шантаж. По данным правозащитников, местные силовики провели около 580 обысков и десятки задержаний, а оппозиционные партии и избирательные блоки исключались из гонки даже в день голосования.

Официальный представитель МИД России также отметила, что эксперты единодушно указывают на сфальсифицированный характер этих выборов.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что прошедшие выборы «еще больше раскололи и без того предельно поляризованное молдавское общество». Она заявила, что многие молдаване чувствуют себя обманутыми и не готовы согласиться с итогами голосования.

По предварительным данным Центризбиркома Молдавии, правящая Партия действия и солидарности получила 55 мандатов в парламенте из 101, патриотический блок – 26 мандатов, блок «Альтернатива» – 8, «Наша партия» и «Демократия дома» – по 6. Окончательные результаты еще не объявлены. Блок «Победа» не был допущен к выборам, а оппозиция уже заявила о несогласии с итогами голосования и намерена их обжаловать, ссылаясь на многочисленные нарушения, которые власти посчитали незначительными.

Ранее Захарова назвала выборы в Молдавии «глобальным провалом Запада».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что прошедшие парламентские выборы в Молдавии были жульническими.

Эксперты прогнозируют длительный политический кризис в Молдавии после выборов.