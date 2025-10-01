Эксперты спрогнозировали длительный политический кризис в Молдавии после выборов

Политолог Данилин: Молдавия получила после выборов нестабильный парламент

Tекст: Олег Исайченко

«На прошедших выборах в Молдавии правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS) не смогла достичь значимого результата и оторваться от оппозиции, несмотря на массовые нарушения и фальсификации. Она проиграла по голосам на участках на территории страны – так же, как и президент Майя Санду год назад», – указал Владимир Шаповалов, руководитель проектов департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ.

«Санду уже готовилась отменить результаты выборов якобы из-за вмешательства в выборы, но затем вдруг ЦИК страны признал, что существенных нарушений в ходе кампании не было. Утром после подсчета голосов оказалось, что правящая партия победила», – напомнил политолог.

Александр Асафов, первый замглавы комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов, назвал методы фальсификации «каруселью», так как в Вероне была замечена одна и та же группа избирателей, проголосовавшая несколько раз на разных участках. Кроме того, подозрение вызывают и заполненные еще до начала голосования бюллетенями урны на участках в Италии, Германии и Франции. Известно о массовой скупке голосов в пользу партии Санду в ряде стран Евросоюза.

Не получили доступ на выборы и иностранные наблюдатели. Среди них – две делегации из России. «Были инвестированы колоссальные средства, чтобы провести кампанию с заданным результатом. Она полностью нелегитимна с точки зрения молдавского общества», – подчеркнул аналитик.

Олег Матвейчев, замглавы комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи, напомнил, что накануне выборов МВД Молдавии провело сотни обысков и десятки задержаний представителей оппозиции. «Были сняты партии «Сердце Молдавии» Ирины Влах и «Великая Молдавия» Виктории Фуртунэ. На участке в Каушанском районе, где голосовали приднестровцы, закончились бюллетени, а затем оказалось, что там более 49% якобы отдали голоса за PAS», – указал он.

«Такими трюками теперь славится Европа, где демократия умерла», – подчеркнул парламентарий, напомнив про произошедшую ранее отмену результатов первого тура президентских выборов в Румынии.

После выборов Молдавию ждет затяжной парламентский кризис, законодательный орган республики будет неустойчивым, предупредил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. «Принятие любого стратегически важного решения будет зависеть от перевеса в три-четыре голоса. Всякая подобная процедура станет сопровождаться давлением на участников процесса, скандалами и махинациями», – посетовал он.

