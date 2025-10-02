Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.5 комментариев
Роскачество зафиксировало мошенничество через нейросети с образами умерших
С помощью нейросетей мошенники создают цифровые копии умерших людей, которые могут проходить биометрическую верификацию и убеждать родственников в переводе денег, сообщили в Центре цифровой экспертизы Роскачества.
Мошенники начали использовать нейросети для создания цифровых копий умерших людей, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр цифровой экспертизы Роскачества. Эксперты отмечают, что технология цифрового «воскрешения» изначально разрабатывалась для поддержки людей, переживающих утрату, но быстро привлекла внимание злоумышленников.
По данным Роскачества, мошенники применяют такие симуляторы для манипуляций уязвимыми людьми, внушая, что перед ними действительно умерший родственник. Через цифровые копии преступники могут просить денег, рекомендовать покупки или оформлять услуги, а также запускать скрытую рекламу. Кроме того, такие нейроботы способны проходить биометрическую идентификацию, подписывать электронные документы или подтверждать получение микрозаймов благодаря обучению на реальных данных умерших.
Эксперты подчеркивают, что кибератаки с использованием дипфейков и цифровых копий умерших становятся массовыми – случаи мошенничества фиксируются в России второй год подряд. Аккаунты умерших в соцсетях используются для фишинговых рассылок, так как сообщения с «живого» профиля практически не вызывают подозрений у жертв. Также такие аккаунты могут использоваться для создания ботнетов, проведения DDoS-атак и массового распространения спама.
Заместитель руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Георгий Тарачев отметил, что особую опасность представляет невозможность проверки подлинности сообщений от цифровой копии умершего, что «создает идеальные условия для преступников». По его словам, использование подобных технологий позволяет мошенникам бесконтрольно манипулировать эмоциями и доверием людей.
