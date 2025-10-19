Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
СМИ: Замгубернатора Вологодской области стал участником драки в Петербурге
Губернатор Вологодской области сообщил о служебной проверке из-за драки зама в отеле
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что изучает ситуацию с первым замгубернатора Иваном Иноземцевым, который якобы стал участником конфликта в Петербурге.
По словам Филимонова, Иноземцев заранее уведомил о планах поехать в Петербург вместе с семьей на детские соревнования, при этом находился в частной поездке и не исполнял должностные обязанности.
Филимонов в Telegram-канале. отметил, что ему сообщили о происшествии коллеги, а причины произошедшего бытового конфликта еще выясняются.
«Для желающих помериться силой есть спорт – возможность сделать это на тренировке (татами или ринге). Если даже оппонент очень неправ, нужно сохранять холодный рассудок. Особенно, если ты государственный или муниципальный служащий», – отметил губернатор.
По его словам, он не собирается кого-то огульно обвинять, и выгораживать.
«Разберусь», – заявил глава региона.
Ряд СМИ сообщил, что якобы в одном из отелей Петербурга первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев подрался с другим постояльцем из-за личного конфликта.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска. Чиновника обвинили в превышении должностных полномочий.