СК возбудил дело против первого замглавы Нефтеюганска

Эксперт оценил появление офиса полиции Таджикистана в Москве

Член ОП Григорьев: Офис МВД Таджикистана в Москве поможет контролировать мигрантов

Tекст: Андрей Резчиков

«Речь идет о расширении взаимодействия с Душанбе и увеличении представительства МВД Таджикистана в России. Это позволит активнее бороться с любой организованной преступностью, в том числе с нелегальной миграцией и этническими преступными группами. Такое сотрудничество можно только приветствовать», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Эксперт напомнил об обсуждаемых в соцсетях методах работы полицейских Таджикистана, которые действуют в отношении представителей собственной этнической преступности жестко, вплоть до оказания давления через родственников. Эти методы считаются эффективными, поскольку родовые связи среди таджиков имеют большое значение. «Нам важно, чтобы преступники не появлялись в России, а если они находятся здесь, то были пойманы, понесли наказание и не смогли снова нарушить российское законодательство», – подчеркнул член ОП РФ.

Спикер отметил, что миграционная служба МВД России «долгие годы активно работает с разными государствами по поводу нарушений в сфере миграции». «Другое дело, что эти государства не всегда быстро отвечают и не всегда быстро принимают меры», – сказал член ОП РФ. Григорьев пояснил, что во многих посольствах за рубежом есть представители МВД РФ. «И наоборот – представители МВД других стран открыто работают в посольствах на территории России», – добавил спикер.

По мнению политолога, благодаря такому сотрудничеству может ускориться обмен оперативной информацией между Россией и Таджикистаном. «Но это одно из множеств направлений, которые нужно использовать и активизировать. Проблемы миграции комплексные и сложные, нет одного решения, которое мгновенно решит все эти вопросы», – подчеркнул эксперт.

По его словам, с учетом общей границы между Таджикистаном и Афганистаном опыт таджикских силовиков в борьбе с исламизмом может быть полезен для России. «Но принципиально чего-то нового в этом опыте для нас нет. В плане борьбы с терроризмом у нас самих наработан большой опыт. Если мы будем его применять, то этого вполне достаточно, чтобы подобные явления не угрожали стабильности общества», – добавил политолог.

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым одобрил возможное соглашение об открытии представительств МВД РФ и Таджикистана друг у друга. Согласно документу, Россия и Таджикистан обоюдно откроют у себя представительства силовых и миграционных ведомств для укрепления сотрудничества в сфере безопасности и регулирования миграционных потоков.

Российская сторона откроет в Душанбе представительство МВД России. В ответ Таджикистан создаст в Москве два представительства – министерства внутренних дел и министерства труда, миграции и занятости населения республики.

Основными функциями новых структур станут обеспечение сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также взаимодействие в миграционной сфере. Деятельность представительств будет осуществляться под общим руководством посольств двух стран. Соглашение может вступить в силу после подписания президентом РФ и после выполнения всех необходимых внутригосударственных процедур.

На этой неделе Путин также утвердил новую концепцию государственной миграционной политики на 2026-2030 годы.