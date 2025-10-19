Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
СК возбудил дело против первого замглавы Нефтеюганска
Первому заместителю главы Нефтеюганска предъявили обвинение в превышении должностных полномочий по статье 286 УК РФ, возбуждено уголовное дело.
Уголовное дело в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска возбуждено, передает ТАСС. По данным следствия, чиновник подозревается в превышении должностных полномочий, что квалифицируется по статье 286 УК РФ.
В Следственном комитете уточнили: «Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)».
Подробности обвинения и обстоятельства дела в настоящее время не раскрываются. Следствие продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, временно исполняющего обязанности замгубернатора Курской области Владимира Базарова этапировали в Москву. Следствие рассматривает возможность появления новых подозреваемых по делу о хищениях на фортификациях в Белгородской области. Владимира Базарова задержали по подозрению в хищении 1 млрд рублей при строительстве фортификационных объектов в Белгородской области.