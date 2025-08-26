Врио замглавы Курской области Базарова этапировали в Москву

Tекст: Алексей Дегтярев

В столице с Базаровым продолжатся следственные действия, следователи планируют ходатайствовать в суде о его аресте 27 августа, сказал собеседник ТАСС.

Ранее источник сообщал, что в деле о хищениях на фортификациях в Белгородской области, по которому проходит Базаров, могут появиться новые подозреваемые.

Врио замгубернатора Курской области Базарова задержали по подозрению в хищении 1 млрд рублей при строительстве фортификационных объектов в Белгородской области.

По этому делу арестованы замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и его сообщник Вячеслав Автономов, а также трое бизнесменов.