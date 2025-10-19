Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.0 комментариев
В кафе в Калининграде отравились девять школьников
Девять учеников школы №3 в Калининграде обратились за медицинской помощью после посещения кафе, где лабораторно подтвердили вспышку норавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Девять школьников из школы №3 в Калининграде обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции после посещения кафе «Бела Дона» ООО «СБ39», передает РИА «Новости». Все заболевшие были на школьном мероприятии и питались в этом заведении. У всех пострадавших лабораторно выявлена норавирусная инфекция, сейчас они проходят амбулаторное лечение.
В ходе расследования сотрудники Роспотребнадзора выявили серьезные нарушения в кафе: плохое санитарное состояние помещений, несоблюдение технологических процессов, хранение и продажу просроченных продуктов, отсутствие документов, подтверждающих безопасность продукции, а также допуск к работе сотрудников без медицинских книжек. Также были отобраны пробы сырья, готовой продукции и воды для дальнейших исследований.
Деятельность кафе приостановлена из-за высокого эпидемиологического риска. Руководству школы и организаторам питания выданы предписания о необходимости проведения дополнительных санитарных мероприятий, включая финальную дезинфекцию помещений. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится под постоянным контролем ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на омской базе отдыха «Сказка» отравились 25 человек. В больнице Архангельска более 20 детей заразились кишечной инфекцией. В Петербурге более 20 человек отравились в ресторане «Токио City».