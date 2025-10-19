Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.22 комментария
FT: Французы массово вывели капиталы за границу из-за политического кризиса
Французские предприниматели и состоятельные семьи вложили рекордные средства в швейцарские и люксембургские активы на фоне политической нестабильности, сообщила газета Financial Times (FT).
Французские предприниматели и представители состоятельных семей массово выводят свои средства за рубеж на фоне политического кризиса, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times. В частности, рекордные объемы инвестиций направляются в Люксембург и Швейцарию, что подтверждают участники финансового рынка.
Основатель парижской компании Scala Patrimoine Гийом Луккини заявил: «Большинство активов, которыми мы управляем, больше не находятся во Франции». Среди клиентов компании – профессиональные спортсмены и предприниматели.
Издание отмечает, что денежные потоки в Люксембург были «безостановочными» во время прошлогодних выборов и продолжают расти. По словам налогового юриста Оливье Румелиана, брокерам почти не нужно прилагать усилий для привлечения новых клиентов, а капиталы во Франции выводятся в «сумасшедших» объемах, в том числе в Швейцарию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон решил объяснить членам своей партии причины приостановки пенсионной реформы. Парламент Франции отклонил вотум недоверия правительству Лекорню. В стране объявили новый состав правительства.