Певец Эд Ширан был шокирован выходкой своей названой сестры Тейлор Свифт
Британский певец и автор песен Эд Ширан не ожидал от названой сестры в шоу-бизнесе Тейлор Свифт такой выходки, которой он был «полностью ошеломлен», рассказал источник, указав на то, что артисты отдалились из-за соперничества в чартах и совпадения дат релиза их альбомов.
Отношения между звездами «серьезно натянуты», хотя когда-то они называли друг друга «братом и сестрой», рассказал инсайдер порталу Radar Online
«Ширан анонсировал выход альбома Play ещё в мае, тщательно выбрав дату релиза – 12 сентября, чтобы избежать обычного осеннего ажиотажа с крупными музыкальными релизами. Но в августе Свифт представила альбом The Life of a Showgirl всего за шесть недель до выхода – и назначила дату релиза на 3 октября, что поставило ее альбом в прямую конкуренцию рекламной кампании Ширана», – поясняется в материале.
По словам именитого представителя шоу-бизнеса, Эд Ширан очень скрупулезен в выборе времени – это во многом объясняет его успех. Когда Тейлор объявила, что ее альбом выйдет всего через пару недель после его, это полностью сорвало его планы.
«Его команде пришлось в спешке корректировать план. Он был определенно расстроен, и это создало серьезную напряженность между ними. С его точки зрения, она не должна была затмевать его релиз – но все равно решила это сделать», – сказал инсайдер.
По его словам, для Свифт подобное не впервой, она невероятно амбициозна, и когда сосредоточена на выпуске альбома, ничто другое не имеет для нее значения.
«Эд не ожидал такого поворота и был совершенно ошеломлен. Музыкальная индустрия беспощадна, но даже по ее меркам этот случай действительно был болезненным», – резюмировал спикер.
