Суд арестовал зампреда комитета мэрии Калининграда по делу о мошенничестве

Хегсет надел на встречу Трампа и Зеленского «галстук с российским триколором»

Tекст: Антон Антонов

Как отмечает РИА Новости, белый, синий и красный цвета на галстуке располагались в том же порядке, что и на триколоре России: сверху белая полоса, затем синяя и красная. Хотя такие цвета присутствуют и на флаге США, их последовательность на галстуке главы Пентагона, который находился напротив президента Украины, совпала с российским вариантом.

Остальные представители американской администрации, включая самого Трампа, предпочли однотонные галстуки, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп высказал оптимизм по поводу урегулирования конфликта на Украине на встрече с Зеленским. Трамп также выразил надежду на скорое завершение конфликта без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.



Летом Пентагон опубликовал в соцсетях поздравление по случаю Дня флага США, при этом на прикрепленном изображении можно увидеть «российский триколор».

