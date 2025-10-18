Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.14 комментариев
Суд арестовал зампреда комитета мэрии Калининграда по делу о мошенничестве
Центральный районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации города Романа Бартоша.
Судья Ольга Минакова объявила: «Ходатайство следователя удовлетворить в полном объеме и избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 24 суток». Таким образом, Бартош будет находиться под арестом до 10 декабря, передает ТАСС.
Накануне в Калининграде задержали заместителя председателя городского комитета хозяйства и строительства по подозрению в мошенничестве, суд рассматривает вопрос об аресте.