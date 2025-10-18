В Ингушетии возбудили дело после смерти новорожденного в перинатальном центре

Tекст: Дарья Григоренко

Следователи уточнили, что дело заведено по статье 109 часть 2 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, передает ТАСС.

По данным следствия, 16 сентября в отделение анестезиологии и реанимации новорожденных поступил ребенок с тяжелой асфиксией, дыхательной недостаточностью третьей степени, врожденной пневмонией и кровоизлиянием в кожу лица. Как уточнили в ведомстве, «14 октября в результате неквалифицированных действий врачей указанного медицинского учреждения ребенок скончался. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего».

Прокуратура Ингушетии также проводит свою проверку по факту смерти младенца. В социальных сетях ранее появились сообщения о том, что 16 сентября в перинатальный центр на 41-й неделе беременности поступила женщина со схватками, однако, по словам родственников, врачи долго отказывались принимать роженицу и не могли определиться с необходимостью операции.

По заявлениям близких, задержка медиков привела к гипоксии плода и тяжелым осложнениям, от которых ребенок скончался спустя месяц, 14 октября.

