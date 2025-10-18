Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.11 комментариев
Трейдера Лоскутова обвинили в финансировании запрещенной «Артподготовки»
Московскому трейдеру Андрею Лоскутову предъявили обвинение в финансировании организации запрещенной в России террористической организации «Артподготовка», говорится в материалах уголовного дела.
Обвинение в адрес Лоскутова связано с переводом 500 рублей в пользу организации «Артподготовка», передает ТАСС со ссылкой на документы.
По данным следствия, Лоскутов совершил покупку криптовалюты на указанную сумму через интернет-биржу.
«Находясь в неустановленном месте и в неустановленное время, но не позднее 2022 года, Лоскутов совершил покупку на криптовалютной бирже в сети Интернет криптовалюты на общую сумму 500 рублей в интересах запрещенной в РФ организации «Артподготовка», – говорится в материалах.
Таким образом Лоскутов профинансировал террористическую организацию.
Организация «Артподготовка» признана экстремистской решением Красноярского краевого суда в конце октября 2017 года.
Ранее суд в столице арестовал на два месяца трейдера Андрея Лоскутова, его обвиняли в переводе денег террористам.
В октябре 2022 года правоохранители задержали 23-летнего сторонника «Артподготовки» по подозрению в попытке поджечь военкомат в Красноярске.