    Ходорковский получил статью за преступления за границей
    Рютте описал советским анекдотом про «Ладу» ситуацию с закупками F-35 и Patriot
    Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы
    В Германии отмечен резкий рост числа полетов неизвестных БПЛА
    Британия сняла эмбарго на поставку оружия в Армению и Азербайджан
    США объявили дату заявления о поставках оружия Украине
    Дробницкий: Трамп перешел к политике Байдена по Украине
    Эксперты оценили презентацию мобильной пусковой установки для «Томагавков»
    ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 253 млн евро
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    14 октября 2025, 19:42 • Новости дня

    Останкинский суд арестовал трейдера «Цифра брокер» по делу о терроризме

    Трейдер Лоскутов получил арест до девятого декабря по обвинению в финансировании терроризма

    Tекст: Денис Тельманов

    Останкинский суд Москвы постановил взять под стражу на два месяца трейдера Андрея Лоскутова, которого обвиняют в переводе денег террористам через ЮMoney.

    Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Андрея Лоскутова, работающего трейдером в компании «Цифра брокер», обвиняемого по статье о финансировании терроризма, передает ТАСС.

    Согласно материалам дела, Лоскутов обвиняется по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Суд определил срок ареста до девятого декабря 2025 года.

    Следствие утверждает, что 41-летний Лоскутов переводил денежные средства на счета одной из запрещенных в России террористических организаций через систему ЮMoney. В материалах дела отмечается, что мужчина обладает специальными знаниями в области информационных технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве избрали меру пресечения в виде заключения под стражу для Юрия Беленького, обвиняемого в содействии террористической деятельности при переводе средств ВСУ.

    Мосгорсуд арестовал мужчину, работающего трейдером в инвестиционной компании, по обвинению в финансировании терроризма.

    Ему предъявили обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание до пожизненного заключения. Следствие допросило двух партнеров по бизнесу блогера Никиты Ефремова по делу о спонсировании ФБК*, признанного экстремистским в России.

    14 октября 2025, 13:36 • Новости дня
    Эксперты оценили презентацию новой мобильной пусковой установки для «Томагавков»

    Эксперт Кнутов: Презентация новой пусковой установки для «Томагавков» связана с визитом Зеленского

    Эксперты оценили презентацию новой мобильной пусковой установки для «Томагавков»
    @ oshkoshdefense.com

    Tекст: Анастасия Куликова

    Презентация новой мобильной пусковой установки для Tomahawk накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского – едва ли совпадение. Презентация нацелена в том числе на европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты и в перспективе могут поставить их на Украину, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Александр Артамонов.

    «На разработку пусковой установки (ПУ) для ракет требуется продолжительный период времени. Я полагаю, что создание отдельных мобильных платформ для Tomahawk активизировалось, когда в Вашингтоне заговорили о возможном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что у США есть универсальная установка Mк-41. Эта система применяется на атомных подводных лодках классов «Лос-Анджелес», «Вирджиния» и «Сивулф», а также на наземном комплексе Aegis Ashore. Что касается новых ПУ, то они представлены американской Oshkosh Defense – компанией-производителем различных грузовиков.

    «Возможно, они взяли Mк-41 и поставили на свой тягач», – допустил собеседник. Впрочем, добавил Кнутов, в таком случае вероятен и конфликт интересов с корпорацией Lockheed Martin, которая тоже производит мобильные платформы для Tomahawk. Как бы то ни было, наибольшую опасность из презентованной линейки предоставляет многоцелевой автономный аппарат (X-MAV), который позволяет разместить четыре ракеты, считает эксперт.

    В этой связи аналитик вспомнил и о наземных комплексах Typhon, с которых возможен запуск Tomahawk: в одну батарею входят четыре мобильные установки, каждая из которых несет по четыре ракеты. «Групповой удар сложнее отразить системе ПВО», – уточнил он. Говоря о других новинках, спикер указал: средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) предназначен для запуска не Tomahawk, а ракет РСЗО типа HIMARS, а легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) – это РЭБ.

    «Например, у Taurus есть модификация HPM (High Power Microwave) – эта ракета оснащена специальной боевой частью с СВЧ-излучателем высокой мощности. У Tomahawk такое не встречается. Возможно, поэтому L-MAV создавалась, чтобы защитить позицию батареи от возможных ударов, обеспечить безопасность пунктов управления и самих пусковых установок с ракетами», – предположил Кнутов.

    «Демонстрация новой ПУ адресована в первую очередь Пентагону, который может заинтересоваться приобретением такого типа средства транспортировки и запуска Tomahawk. Во-вторых, презентация нацелена на Киев и европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты», – продолжил собеседник.

    Он не исключает, что новая ПУ окажется на Украине, а поставка будет произведена через третьи страны. «Выгода США в этом случае очевидна: они проверят установку в боевых условиях. Вместе с тем, в последнее время мы видим попытки Дональда Трампа увильнуть от ответственности в вопросе конфликта. Его примитивная хитрость легко раскрывается, и «уши» Вашингтона в случае передачи оружия украинской стороне спрятать не получится», – акцентировал Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Александр Артамонов. «Пусковая установка – не пистолет, из которого можно просто выстрелить. Во-первых, когда Tomahawk запускается в воздух, непонятно, несет ли она ядерную боеголовку или нет, что представляет для нас угрозу. Во-вторых, пуск ракеты невозможен без участия американских военнослужащих. Развитие событий по такому сценарию станет новым витком эскалации», – пояснил аналитик.

    По мнению собеседника, презентация новой ПУ накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским – вовсе не совпадение. «Штаты продолжают предпринимать попытки говорить с Россией языком ультиматумов. Речь идет и об обсуждении поставок Tomahawk, и о сообщениях о передислокации подлодок. Американский президент обрел какие-то ложные надежды на то, что сможет изменить политический курс Москвы. На деле он неверно представил себе расклад дел», – заключил Артамонов.

    Ранее американская компания Oshkosh Defense представила мобильную пусковую установку для ракет Tomahawk. Компания продемонстрирует три готовых к серийному производству варианта установок на выставке Ассоциации армии США, которая проходит с 13 по 15 октября.

    Первый вариант – многоцелевой автономный аппарат (X-MAV). Это пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. Отмечается, что X-MAV может быть оснащен сразу четырьмя Tomahawk.

    Средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) обладает передовыми навигационными возможностями, дистанционным управлением и автоматизированной системой загрузки, оснащена реактивной системой залпового огня MLRS.

    Наконец, легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) имеет модульную конструкцию, может использоваться для радиоэлектронной борьбы и отражения атак БПЛА. «Армия США четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы», – заявил руководитель программ Oshkosh Defense Пэт Уильямс.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, сообщил портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Трамп провел с Зеленским беседы в субботу и воскресенье. Окончательное решение по поводу Tomahawk пока не принято. Они используются в основном с морских носителей, таких как эсминцы и подводные лодки. Однако Штаты располагают достаточно большим ассортиментом наземных ПУ для данных крылатых ракет, и гипотетически каждая из этих систем может быть отправлена на Украину. Тем более что Пентагон весьма заинтересован в получении опыта использования наземных платформ.

    13 октября 2025, 21:43 • Новости дня
    Грузовое судно с украинским экипажем затонуло в Черном море

    В Черном море затонуло судно Eileen с украинским экипажем

    Грузовое судно с украинским экипажем затонуло в Черном море
    @ maritime.bg

    Tекст: Денис Тельманов

    В акватории Черного моря потерпело крушение судно, на борту которого находились десять украинских моряков, спасательная операция завершилась успешно.

    О происшествии сообщает болгарское издание Maritime. По данным портала, грузовое судно Eileen с украинским экипажем затонуло в Черном море на расстоянии 260 километров от города Варна.

    На борту судна находились десять украинских моряков, всех удалось спасти. В спасательной операции принимали участие службы Турции, Румынии и Болгарии.

    Причины затопления и детали происшествия в настоящее время уточняются. Специалисты выясняют все обстоятельства аварии.

    Ранее в районе Одессы сухогруз получил серьезные повреждения и начал тонуть после предположительного подрыва на мине

    14 октября 2025, 16:47 • Видео
    Украина воюет с Россией из-за взятки

    Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    14 октября 2025, 09:31 • Новости дня
    FT: США могут поставить Киеву до 50 ракет «Томагавк»
    FT: США могут поставить Киеву до 50 ракет «Томагавк»
    @ Mass Communication Specialist 1st Class Justin Wolpert/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По оценкам аналитиков, США смогут выделить Киеву ограниченное количество ракет Tomahawk, что не способно существенно повлиять на ход боевых действий, пишет газета Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы в аналитическом центре Center for a New American Security (CNAS) Стейси Петтиджон.

    США способны выделить Киеву только от двадцати до пятидесяти ракет Tomahawk, что не сможет существенно повлиять на ход конфликта на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Financial Times.

    Директор оборонной программы в CNAS Стейси Петтиджон заявила: «Вашингтон может выделить для Украины от 20 до 50 ракет Tomahawk, что не окажет решающего влияния на динамику войны».

    По информации бывшего сотрудника Пентагона Марка Канчиана, США имеют в распоряжении 4150 таких ракет, но на практике поставки Киеву будут ограничены. С 2022 года Пентагон закупил 200 ракет Tomahawk, из которых уже более 120 были использованы, а в бюджете на 2026 год предусмотрено финансирование еще только на 57 ракет.

    Газета отмечает, что Вашингтону, вероятно, потребуется часть этих ракет для потенциальных ударов по территории Венесуэлы. Кроме того, неназванный украинский чиновник сообщил изданию, что Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по вопросу дальнейших поставок вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа крылатые ракеты Tomahawk.

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву может привести к угрозе ракетной войны.

    Эксперт Степанов отметил, что военное сотрудничество России с Кубой стало ответом на возможную передачу Tomahawk на Украину.

    14 октября 2025, 16:07 • Новости дня
    Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы

    Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Труханова гражданства Украины

    Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства.

    Об этом сообщила ведущая украинского телемарафона в эфире со ссылкой на источники в администрации Зеленского, передает ТАСС.

    «Лишить украинского гражданства Геннадия Труханова – городского главу Одессы. Соответствующие указы подписаны», – заявила ведущая.

    Лишение гражданства автоматически лишает Труханова права занимать пост главы города.

    Ранее Труханов сообщил о возможном лишении его гражданства Украины из-за якобы наличия российского. Он опроверг слухи о наличии у него паспорта России.

    Менее чем за сутки петиция с требованием лишить Труханова гражданства Украины собрала 25 тыс. подписей.

    В июле Зеленский подписал указ о лишении гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия.

    13 октября 2025, 23:49 • Новости дня
    Новые мобильные пусковые установки для Tomahawk представили в США

    Oshkosh представила новые мобильные пусковые установки для Tomahawk

    Новые мобильные пусковые установки для Tomahawk представили в США
    @ oshkoshdefense.com

    Tекст: Антон Антонов

    На выставке в Вашингтоне американская компания Oshkosh представила новые мобильные пусковые установки для ракет Tomahawk, сообщают информационные агентства.

    Новые разработки были представлены на выставке Ассоциации армии США в Вашингтоне, передает РИА Новости.

    Oshkosh впервые показала X-MAV – автономную мобильную установку, оснащенную четырьмя управляемыми ракетами наземного базирования Tomahawk, предназначенную для поддержки будущих дальнобойных боеприпасов.

    Также на выставке был представлен легкий многоцелевой аппарат L-MAV, разработанный для борьбы с беспилотниками, и средний автономный аппарат M-MAV с реактивной системой залпового огня.

    Руководитель программ Oshkosh Defense Пэт Уильямс заявил: «Армия США четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США рассматривали возможность передачи Украине ракет «Томагавк». Эти ракеты используются в основном с морских носителей, таких как эсминцы и подводные лодки. Однако создание новой пусковой установки для них не представляет особых проблем.

    14 октября 2025, 16:38 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп перешел к политике Байдена по Украине
    Дробницкий: Трамп перешел к политике Байдена по Украине
    @ REUTERS/Al Drago

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп, вероятно, передаст Украине ракеты «Томагавк» после встречи с Владимиром Зеленским. Европа и американский истеблишмент смогли оказать давление на главу Белого дома и добиться возвращения к политике предыдущей администрации Джо Байдена, сообщил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США презентовали новую мобильную пусковую установку для этих ракет.

    «Все, что делал Дональд Трамп на украинском и европейском направлениях в последние месяцы, противоречит сути его предвыборной программы 2024 года и идеям движения Make America Great Again (MAGA). Евроатлантисты по обе стороны океана с помощью скрытого давления, лести и обмана заставили его вернуться к байденовским установкам. Кроме того, в Конгрессе сторонники нынешнего главы Белого дома сейчас в меньшинстве», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «В США группы сторонников евроатлантического лобби изменились не в пользу Трампа. К тому же в «головном офисе коллективного Запада» обострилась внутренняя борьба из-за очевидной ограниченности ресурсов и политики ФРС», – продолжил собеседник.

    «В условиях политической нестабильности президент лишился поддержки части истеблишмента, которая ранее лишь имитировала лояльность MAGA. Губернаторы ряда штатов также демонстрируют неподчинение Трампу, что раскалывает лагерь его сторонников. Следует отдать должное и лидерам ЕС – они проделали огромную работу, навязав главе Белого дома свою повестку», – детализировал аналитик.

    Спикер напомнил, что идея угрозы с использованием «Томагавков» была предложена влиятельным Китом Келлогом, спецпосланником США по России и Украине. «Как следствие, считаю, что Вашингтон начнет передавать Киеву дальнобойные ракеты, а возможно, и истребители F-16. Это произойдет после встречи Трампа с Зеленским, хотя совпадение будет скорее хронологическим, чем причинно-следственным», – спрогнозировал эксперт.

    «Кроме того, в сенатском комитете по ассигнованиям находится проект республиканки Лизы Меркауски и демократки Джинн Шейхин о помощи Украине на 55 млрд долларов, и его как минимум вынесут на обсуждение, когда законодатели приступят к работе над федеральным бюджетом», – отметил политолог.

    «В итоге выяснилось, что у Трампа нет ни контрстратегии, ни конкретного плана действий против либералов, евроатлантистов, «глубинного государства» – называйте как угодно. В результате это, среди прочего, может привести к эскалации украинского кризиса из-за поставок тактического вооружения в зону конфликта», – резюмировал он.

    Ранее на выставке в Вашингтоне американская компания Oshkosh впервые показала наземную мобильную установку, оснащенную четырьмя ракетами «Томагавк». В экспертной среде полагают, что презентация нацелена в том числе на европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты и в перспективе могут поставить на Украину.

    Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, сообщил портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Примечательно, что на ближайшую пятницу запланирован визит Зеленского в Белый дом, где он намерен обсудить с американским лидером укрепление украинской противовоздушной обороны и развитие «дальнобойного потенциала» «для оказания давления на Россию ради мира».

    14 октября 2025, 07:59 • Новости дня
    Bloomberg: Замороженные активы России – единственный вариант спасения Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Использование замороженных на Западе российских активов остается единственным способом спасти киевский режим с помощью долгосрочного финансирования, пишет Bloomberg.

    Европейский союз рассматривает использование около 200 млрд евро из замороженных активов российского Центробанка как единственный реальный способ обеспечить устойчивое финансирование Украины, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Источники в ЕС отмечают, что вопрос приобретает особую срочность, поскольку основные финансовые обязательства по военной и экономической поддержке Украины теперь переходят к европейским странам. США ранее заявили о прекращении финансирования поставок вооружения Киеву.

    По данным осведомленных лиц, обсуждение этого шага будет вынесено на встречу лидеров Евросоюза в Брюсселе на следующей неделе. Ожидается, что на саммите может быть достигнуто политическое соглашение относительно дальнейшей судьбы замороженных российских средств.

    Другие потенциальные источники финансирования практически исчерпаны, указало агентство.

    Напомним, Евросоюз отказывается поддерживать любые меры, которые можно трактовать как конфискацию замороженных средств. Бельгийский депозитарий Euroclear призывал Еврокомиссию соблюдать международное право при обсуждении возможности использования замороженных российских активов.

    Бельгия соглашалась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров стран Евросоюза.

    14 октября 2025, 17:38 • Новости дня
    Скачко: Пост главы Одессы освободили под видного националиста

    Политолог Скачко: Одесса стала символом идеологической борьбы со всем русским

    Скачко: Пост главы Одессы освободили под видного националиста
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Геннадий Труханов некогда был видной фигурой в украинском руководстве, однако в последнее время он все больше увязал в националистических кругах, пытаясь, видимо, спасти свое положение. Однако борьба Киева со всем, что хоть как-то связано с Россией, оказалась бескомпромиссной, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский лишил Геннадия Труханова гражданства Украины.

    «На Украине давно идет процесс избавления от всего русского. Начался он, конечно же, не в 2022-м, но после старта спецоперации ситуация лишь усугубилась. Банковую перестали устраивать даже самые малые компромиссные меры: она встала на рельсы тотальной и всеобъемлющей трансформации страны», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «И Одесса на этом фоне приобрела колоссальное идеологическое значение. Этот, по своей сути и природе, русский город стали насильно перекраивать, а борьба с мэром Геннадием Трухановым превратилась в вопрос времени. Офис Зеленского не столько хочет разобраться с этой фигурой, сколько подчеркнуть собственную власть над городом», – пояснил он.

    «Хотя и сам Труханов, конечно, не был удобен для властей Украины. Еще с самого начала его руководства ходили слухи о том, что он якобы пытается усидеть на двух стульях, устоять между Киевом и Москвой. Вместе с главой Харькова Геннадием Кернесом они представляли собой «партию двух Ген», нередко вставляя палки в колеса Петру Порошенко (признан экстремистом) и Владимиру Зеленскому», – акцентирует собеседник.

    «Но после смерти Кернеса Труханов остался один, из-за чего ему пришлось подстраиваться под националистическую конъюнктуру. Он пытался максимально продемонстрировать свою «украинскость», активно заигрывал с бандеровцами и жонглировал абсолютно бредовыми антироссийскими заявлениями», – продолжает эксперт.

    «Но этого оказалось мало. И вот теперь у него якобы нашли гражданство РФ, что на нынешней Украине означает не просто отставку, а фактический приговор к полному вычеркиванию из социальной жизни. Скорее всего, на его место придет «правильный» националист, который не будет перечить Зеленскому», – говорит он.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Данное решение автоматически лишает его занимаемой ранее должности. Причиной для подобных мер стало наличие у главы города российского паспорта, что, впрочем, он сам активно отрицает.

    Как отметил Труханов, он намерен оспаривать действия Зеленского в суде. Если же вопрос не удастся решить в пределах правового поля Украины, то экс-мэр Одессы собирается обратиться в Европейский суд по правам человека. Он также напомнил, что его руководство городом продлилось 12 лет, и за все это время он успешно проходил все необходимые для чиновников проверки.

    С призывом лишить Труханова гражданства к Зеленскому якобы обратилась общественность. В понедельник на одном из правительственных сайтов Украины появилась соответствующая петиция, которая собрала более 25 тыс. подписей. В документе, в частности, содержался призыв с проверкой главы Одессы на наличие паспорта РФ.

    Примечательно, что во вторник Владимир Зеленский также поручил рассмотреть вопрос о создании одесской городской военной администрации, напоминает РБК. При этом проблемы Труханова начались задолго до лишения гражданства. Еще в 2023 году его арестовали по подозрению в растрате более 92 млн гривен (194 млн рублей) при покупке административного здания завода «Краян». Однако наказания ему удалось избежать.

    Несмотря на то, что сам Труханов наличие российского паспорта всегда отрицал, еще в сентябре 2017 года Сергиево-Посадский райсуд Московской области постановил, что решение о предоставлении гражданства РФ политику является незаконным. При этом экс-мэр Одессы получал российский паспорт несколько раз.

    Первый документ был выдан ему еще в 2002 году в Дагестане (до 1992 года капитан Труханов служил в российской армии в Северо-Кавказском военном округе, соответственно, там имеются документы, подтверждающие его проживание в РФ на момент распада СССР), второй – в 2003-м в Сергиевом Посаде. Видимо, там же он получал загранпаспорт. В 2011-м он обратился в российские государственные структуры с просьбой заменить первый документ в связи с достижением 45 лет.

    14 октября 2025, 03:22 • Новости дня
    Трамп подтвердил планы встретиться с Зеленским в Белом доме
    Трамп подтвердил планы встретиться с Зеленским в Белом доме
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.

    На соответствующий вопрос Трамп ответил: «Думаю, что да», – передает РИА «Новости».

    Он не стал отвечать на вопрос о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне запланирована на пятницу. Зеленский намерен обсудить вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    14 октября 2025, 15:07 • Новости дня
    Британия сняла эмбарго на поставку оружия в Армению и Азербайджан
    Британия сняла эмбарго на поставку оружия в Армению и Азербайджан
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания решила отменить введенное более тридцати лет назад эмбарго на экспорт вооружения в Армению и Азербайджан, сославшись на прогресс в мирном процессе.

    Великобритания полностью отменила эмбарго на поставки вооружений и боеприпасов Армении и Азербайджану, передает ТАСС. Об этом сообщил замглавы британского МИД Стивен Даути в официальном заявлении, опубликованном на сайте парламента.

    В документе отмечается, что причиной принятого решения стал «значительный прогресс» в вопросах мирного урегулирования и результаты последнего саммита в Вашингтоне, который организовал президент США Дональд Трамп.

    Британия считает, что причины, по которым в 1992 году по рекомендации ОБСЕ было введено эмбарго на поставки вооружений сторонам конфликта в Нагорном Карабахе, более неактуальны.

    В заявлении подчеркивается: «Великобритания считает, что обоснование рекомендованного ОБСЕ в 1992 году эмбарго на поставки оружия, касающееся всех поставок оружия и боеприпасов силам, участвующим в боевых действиях в районе Нагорного Карабаха, утратило свою актуальность. Поэтому Великобритания полностью снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти рассматривают вопрос о возможном сотрудничестве с Арменией по проблеме нелегальной миграции. Президент США Дональд Трамп на саммите в Египте назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «соотечественником» президента Азербайджана Ильхама Алиева. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Ереван самостоятельно определяет, у кого приобретать вооружение.

    14 октября 2025, 10:01 • Новости дня
    Польша заявила о невозможности принять новых украинских беженцев

    Польша отказалась принять новых украинских беженцев

    Польша заявила о невозможности принять новых украинских беженцев
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Польша не сможет больше принимать граждан Украины, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

    Польша не сможет больше принимать граждан Украины, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM, передает РИА «Новости».

    Пшидач подчеркнул, что Польша не в состоянии больше принять граждан Украины. Он добавил, что стране следует уделить больше внимания процессу инкультурации и адаптации проживающих украинцев.

    По словам Пшидача, интеграция должна начинаться с образовательных программ, чтобы избежать появления отдельных районов, где проживают исключительно мигранты. Он отметил, что сейчас в Польше проживают около 1,5 млн граждан Украины, а с 2019 по 2024 год польское гражданство получили 26 тыс. человек из них.

    Президент Польши Кароль Навроцкий отказался от реализации миграционного пакта Евросоюза.

    Польские власти отменили выплаты и льготы неработающим гражданам Украины в конце сентября. Взрослое население Украины, находящееся в Польше без страховки, с октября больше не может рассчитывать на ряд бесплатных медицинских процедур.

    Польша может получить освобождение от обязательства принимать мигрантов из других стран ЕС по новому миграционному пакту, поскольку с 2022 года там уже разместились около 1 млн беженцев с Украины.

    13 октября 2025, 23:57 • Новости дня
    Массовая драка сотрудников ТЦК с местными жителями произошла в Тернополе

    Tекст: Антон Антонов

    В украинском Тернополе ситуация вокруг заблокированной машины бывшего футболиста, тренера Сергея Задорожного привела к массовой драке местных жителей с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

    Местные жители начали собираться, выражая недовольство действиями ТЦК. Между прохожими и представителями военкомата вспыхнула словесная перепалка. Обстановка быстро накалилась, и вскоре завязалась драка.

    Тренеру с женой удалось выбраться с места событий, однако потасовка продолжилась, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тернополе на Украине неизвестные в военной форме заблокировали автомобиль с Задорожным и его супругой. Они заявили, что являются сотрудниками территориального центра комплектования, хотя в местном ТЦК заверили, что их представителей там нет.

    14 октября 2025, 15:44 • Новости дня
    В Германии отмечен резкий рост числа полетов неизвестных БПЛА

    В Нижней Саксонии зафиксировали 257 инцидентов с беспилотниками в сентябре

    В Германии отмечен резкий рост числа полетов неизвестных БПЛА
    @ Sven Eckelkamp/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В регионе Германии Нижняя Саксония зафиксировано резкое увеличение числа несанкционированных пролетов дронов, что вызвало обеспокоенность властей и обсуждение мер противодействия.

    Число зарегистрированных случаев пролета неизвестных беспилотников в Нижней Саксонии почти удвоилось по сравнению с прошлым годом и достигло 257 за сентябрь, передает NDR. По данным Германского полицейского профсоюза, дроны все чаще появляются над критической инфраструктурой и аэропортами, и такие инциденты перестали быть исключением.

    Руководитель профсоюза Патрик Зегерс заявил: «Пролеты беспилотников над критическими объектами инфраструктуры и аэропортами перестали быть исключением, а стали нормой». Он отметил, что региональные власти планируют инвестировать в следующем году 7 млн евро в современные средства противодействия БПЛА, включая устройства для подавления сигналов и дрон-перехватчики.

    Зегерс подчеркнул, что техники недостаточно, и борьба с беспилотниками требует координации между местной, федеральной полицией и армией, а также создания четкой правовой базы. Полиция, по его мнению, нуждается в дополнительных специалистах по борьбе с БПЛА.

    Нижняя Саксония является второй по площади федеральной землей Германии и четвертой по численности населения. Проблема несанкционированных пролетов дронов становится все более актуальной для региона и страны в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие авиаперевозчики настаивают на немедленных мерах по уничтожению неопознанных беспилотников рядом с аэропортами Германии. Берлин инициировал программу по оснащению бундесвера 600 комплексами Skyranger для защиты от беспилотников. Норвежские вооруженные силы планируют в течение 10 лет вложить 1,5 млрд крон в создание единой системы борьбы с беспилотниками.

    13 октября 2025, 22:13 • Новости дня
    Электричество пропало в ряде районов Харькова после серии взрывов
    Электричество пропало в ряде районов Харькова после серии взрывов
    @ REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

    Tекст: Антон Антонов

    После серии взрывов, прогремевших в Харькове на фоне воздушной тревоги, часть города осталась без электроснабжения, сообщили украинские СМИ.

    Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в Салтовском районе (ранее – Московском) начался пожар, передает ТАСС.

    Режим воздушной тревоги действует не только в Харьковской, но и в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде районов Харькова утром наблюдались перебои с подачей электроэнергии. В Днепропетровской области также произошло экстренное отключение света.

    14 октября 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили поселок Балаган в ДНР
    Российские войска освободили поселок Балаган в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Балаган в Донецкой народной республики (ДНР), а также продолжили продвижение в восточных кварталах Димитрова, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Белицкого, Артемовки, Василевки, Новопавловки, Торецкого и Красноармейска ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 550 военнослужащих, две бронемашины, шесть пикапов и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Андреевки, Алексеевки, Варачино и Новой Сечи Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Графским и Колодезным, отчитались в Минобороны.

    ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, бронемашину и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Купянска, Куриловки Харьковской области, Новоселовки и Дробышево ДНР.

    При этом потери противника составили более 230 военнослужащих, четыре бронемашины, самоходная артиллерийская установка, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, девять станций РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение подразделениям пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Звановки, Дроновки, Иванополья, Яблоновки, Берестока и Константиновки ДНР.

    Противник потерял свыше 205 военнослужащих, четыре бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся оражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Успеновки, Барвиновки Запорожской области, Водяного, Покровского и Новониколаевки Днепропетровской области.

    Противник потерял до 330 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, артиллерийское орудие и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области, а также Московское в Донецкой народной республике.

    За прошлую неделю российские войска  освободили пять населенных пунктов.

