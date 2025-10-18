Сийярто: Если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать

Tекст: Алексей Дегтярев

«Это скандально: по мнению Польши, если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать», – цитирует Сийярто ТАСС.

Так Варшава дает свое «разрешение» на теракты в Европе, указал политик.

По его мнению, Польша не просто освобождает, но и чествует террориста.

«Вот до чего дошло европейское верховенство права», – заключил Сийярто.

Напомним, окружной суд в Варшаве отказал в выдаче Германии гражданина Украины, подозреваемого в диверсии на «Северном потоке».

Туск сообщал, что экстрадиция украинца Владимира Журавлева в Германию не соответствует интересам Польши.