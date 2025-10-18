  • Новость часаВС России освободили Плещеевку в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Советский самолет-амфибия доказывает важность противолодочной авиации
    СМИ: Трамп развалил стратегию Зеленского по украинскому конфликту
    МВД заявило о рекордном числе заявлений от соотечественников на переезд в Россию
    Отец Илона Маска назвал Москву лучшей столицей мира
    Axios: В ходе напряженной встречи Трамп отказал Зеленскому в поставке Tomahawk
    CNN: Трамп обвинил Украину в стремлении к эскалации конфликта
    Дмитриев раскрыл начало сроков разработки документации по тоннелю на Аляску
    Эррол Маск назвал ЕС «гнусной организацией»
    Сийярто: Если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    22 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    8 комментариев
    18 октября 2025, 12:54 • Новости дня

    Сийярто: Если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать

    Сийярто: Если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отказ польских властей отдавать обвиняемого в теракте на «Северных потоках» украинца Владимира Журавлева в Германию возмутителен, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Это скандально: по мнению Польши, если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать», – цитирует Сийярто ТАСС.

    Так Варшава дает свое «разрешение» на теракты в Европе, указал политик.

    По его мнению, Польша не просто освобождает, но и чествует террориста.

    «Вот до чего дошло европейское верховенство права», – заключил Сийярто.

    Напомним, окружной суд в Варшаве отказал в выдаче Германии гражданина Украины, подозреваемого в диверсии на «Северном потоке».

    Туск сообщал, что экстрадиция украинца Владимира Журавлева в Германию не соответствует интересам Польши.

    17 октября 2025, 22:16 • Новости дня
    Хегсет надел на встречу Трампа и Зеленского «галстук с российским триколором»
    Хегсет надел на встречу Трампа и Зеленского «галстук с российским триколором»
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны США Пит Хегсет появился на переговорах американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в галстуке, который был оформлен в цветах российского флага, сообщают информационные агентства.

    Как отмечает РИА Новости, белый, синий и красный цвета на галстуке располагались в том же порядке, что и на триколоре России: сверху белая полоса, затем синяя и красная. Хотя такие цвета присутствуют и на флаге США, их последовательность на галстуке главы Пентагона, который находился напротив президента Украины, совпала с российским вариантом.

    Остальные представители американской администрации, включая самого Трампа, предпочли однотонные галстуки, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп высказал оптимизм по поводу урегулирования конфликта на Украине на встрече с Зеленским. Трамп также выразил надежду на скорое завершение конфликта без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    13 комментариев

    Летом Пентагон опубликовал в соцсетях поздравление по случаю Дня флага США, при этом на прикрепленном изображении можно увидеть «российский триколор».

    Комментарии (16)
    17 октября 2025, 22:25 • Новости дня
    Трамп объяснил выбор Венгрии местом саммита с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия под руководством премьера Виктора Орбана является безопасной площадкой для переговоров, у Орбана нет множества проблем, которые есть в других странах, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя выбор места встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп отметил, что и ему, и Путину нравится премьер-министр Венгрии, подчеркнув, что Венгрия – «безопасная страна, они делают очень хорошую работу», передает ТАСС.

    Трамп заявил журналистам, что Орбан является «очень хорошим лидером в вопросе управления страной». По словам американского президента, в Венгрии нет проблем, которые наблюдаются в других государствах. «Поэтому мы решили, что остановим выбор на Викторе Орбане, и я думаю, что он устроит очень хороший прием», – отметил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор. Трамп анонсировал встречу с Путиным в Будапеште. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    13 комментариев


    Комментарии (4)
    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 01:22 • Новости дня
    Зеленский назвал самый сложный для него вопрос на переговорах с Россией

    Зеленский: Самые сложные вопросы на переговорах с Россией будут о территориях

    Зеленский назвал самый сложный для него вопрос на переговорах с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос территорий останется самым сложным и чувствительным на будущих переговорах между Украиной и Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Во время общения с журналистами Зеленский начал выступление на украинском языке, однако затем перешел на английский, объяснив, что «забыл, что находится в США», и извинился за это перед прессой, передает РИА «Новости».

    «Вопрос территорий – это чувствительный и самый сложный вопрос <...>. Самые сложные вопросы на любых переговорах, в любом формате будут о территориях. Жаль, но о территориях Украины», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, Зеленский согласился с предложением американского президента Дональда Трампа о необходимости прекратить боевые действия на текущих позициях. «Он прав. Мы должны остановиться там, где мы находимся. И потом вести переговоры», – заявил украинский лидер.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    13 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер провел встречу с Зеленским в Белом доме. Зеленский пообщался по телефону с европейскими лидерами сразу после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Комментарии (13)
    17 октября 2025, 15:05 • Новости дня
    Крымский политолог назвал встречу Зеленского в США унижением

    Крымский политолог Мезюхо назвал встречу Зеленского в США унижением

    Крымский политолог назвал встречу Зеленского в США унижением
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская сторона продемонстрировала неуважительное отношение к Владимиру Зеленскому во время церемонии его прибытия в аэропорт, заявил политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

    По словам Мезюхо, отсутствие высших должностных лиц при встрече самолета Зеленского стало знаком явного унижения, передает РИА «Новости».

    «В игнорировании встречи приезда Зеленского видно очевидное унижение, знаки неуважения и непочтения. Нет уже такого былого обожания. Отсутствие высших должностных лиц США при встрече самолета Зеленского – это явный сигнал, что от него будут требовать покорности, пристойного поведения и не потерпят хамства», – заявил политолог.

    Он отметил, что визит украинского лидера в США не будет легким, подчеркнув, что Зеленскому предстоит сложный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, Зеленский, вероятно, попытается «избежать второй выволочки» в Овальном кабинете Белого дома.

    Журнал Spectator писал, что президент России Владимир Путин сумел переиграть Владимира Зеленского перед его встречей с Дональдом Трампом.

    Трамп сообщил, что на встрече с Зеленским он планирует обсудить телефонный разговор с Путиным.

    Комментарии (8)
    18 октября 2025, 02:20 • Новости дня
    Axios: В ходе напряженной встречи Трамп отказал Зеленскому в поставке Tomahawk
    Axios: В ходе напряженной встречи Трамп отказал Зеленскому в поставке Tomahawk
    @ US Department of Defense/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме заявил Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине ракеты большой дальности Tomahawk, пишет Axios.

    По информации источников Axios, Трамп заявил об этом «в ходе напряженной встречи». Было сказано, что США не будут передавать Киеву эти вооружения «по крайней мере, сейчас». Источники рассказали, что Зеленский активно добивался поставки Украине ракет, но Трамп не проявил гибкости по этому вопросу. Трамп подчеркнул, что настроен на поиск дипломатических решений, а поставки ракет могут помешать этому, передает РИА «Новости».

    Один из собеседников издания заявил, что переговоры прошли непросто, а другой источник охарактеризовал их как «прошедшие плохо». По словам одного из источников, в ходе обсуждения Трамп позволил себе несколько резких заявлений, и в отдельные моменты разговор носил довольно эмоциональный характер. «Никто не кричал, но Трамп был жестким», – сказал другой источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что вооружения нужны самим США. Он также признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Ранее Трамп заявлял, что его решение по передаче Tomahawk на Украину почти принято. После беседы с президентом России Владимиром Путиным он сказал, что Tomahawk нужны самим США.

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете заявления Вашингтона о возможной передаче Украине ракет Tomahawk?




    Результаты
    16 комментариев


    Комментарии (10)
    18 октября 2025, 03:56 • Новости дня
    CNN: Трамп обвинил Украину в стремлении к эскалации конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Украина стремится к эскалации конфликта с Россией, сообщает CNN.

    Переговоры, прошедшие в пятницу, были названы источниками CNN «напряженными, честными и временами неудобными», передает ТАСС.

    Указывается, что в ходе встречи Трамп «прямо и честно» заявил Зеленскому, что Украина «пока что» не получит от Вашингтона ракеты большой дальности.

    По словам одного из источников, президент США выразил мнение, что Киев стремится к эскалации и продолжению конфликта.

    После третьей встречи в Белом доме стороны остались при разных взглядах на будущее развитие ситуации на Украине, подытожила телекомпания.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    13 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios сообщил, что переговоры прошли непросто, а один источник даже охарактеризовал их как «прошедшие плохо». Сообщается, что Трамп позволил себе несколько резких заявлений.

    Комментарии (6)
    18 октября 2025, 10:20 • Новости дня
    СМИ: Трамп развалил стратегию Зеленского по украинскому конфликту
    СМИ: Трамп развалил стратегию Зеленского по украинскому конфликту
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Публичные заявления, прозвучавшие после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, говорят о том, что глава киевского режима не смог достичь своих целей в ходе визита в Вашингтон, пишут украинские СМИ.

    В ходе переговоров в американской столице Зеленскому не удалось добиться передачи американских ракет или усиления военной поддержки со стороны США, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    Трамп отказался втягивать страну в эскалацию конфликта на Украине, это решение «сломало» стратегию Зеленского и западных сторонников эскалации, рассчитывавших на более активные действия Вашингтона против России.

    Зеленский планировал в ходе визита в США получить ракеты Tomahawk, продолжить бесплатную военную помощь и усилить давление на Россию. Однако, как отмечается, ни одну из этих задач ему реализовать не удалось.

    Во время переговоров Трамп прямо заявил, что передача ракет Tomahawk могла бы привести «ко многим плохим вещам». В ходе встречи в пятницу в Вашингтоне, как уточняет телеканал CNN, Трамп ясно дал понять Зеленскому, что Украина не получит дальнобойные ракеты.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    13 комментариев

    Напомним, Трамп усомнился в возможности передать киевскому режиму крылатые ракеты Tomahawk. Он пояснял, что Соединенным Штатам самим нужны такие ракеты.

    СМИ сообщали, что Трамп поменял свою позицию после беседы с российским коллегой Владимиром Путиным.

    Комментарии (3)
    17 октября 2025, 21:48 • Новости дня
    Зеленский предложил Трампу украинские дроны на обмен

    Зеленский предложил Трампу обменять украинские дроны на американское оружие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме предложил обменять украинские дроны на американское вооружение.

    Трамп подтвердил заинтересованность в приобретении беспилотников украинского производства, передает РИА «Новости».

    «Да, мы заинтересованы, у нас есть много дронов, мы производим свои, но мы бы также покупали дроны у других», – сказал он.

    Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак ранее заявил, что Зеленский захотел добиться от Трампа снятия ограничений на покупку оружия у США.

    Трамп на встрече с Зеленским признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для нанесения дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    13 комментариев

    Комментарии (10)
    18 октября 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп предложил Зеленскому «заключить сделку» для завершения конфликта с Россией
    Трамп предложил Зеленскому «заключить сделку» для завершения конфликта с Россией
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому завершить конфликт с Россией и «заключить сделку».

    «Я сказал ему так же, как настоятельно посоветовал и президенту [России Владимиру] Путину, что настало время прекратить убийства и заключить сделку!» – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Американский президент также предложил, чтобы и Россия, и Украина объявили себя «победителями». «Пусть история рассудит!» – заявил Трамп. Он счел разговор с Зеленским «очень интересным и сердечным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США провел переговоры с Зеленским в Белом доме. Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    В четверг вечером состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Трамп анонсировал свою следующую встречу с Путиным в Будапеште.

    Комментарии (7)
    18 октября 2025, 04:26 • Новости дня
    Стармер предложил Киеву и Европе создать с США проект мирного плана по Украине
    Стармер предложил Киеву и Европе создать с США проект мирного плана по Украине
    @ Martyn Wheatley /i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер Великобритании Кир Стармер во время беседы с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами предложил создать совместно с США проект мирного соглашения по украинскому конфликту «по типу плана Трампа по сектору Газа», сообщает Axios.

    «Во время звонка Зеленского европейским лидерам британский премьер Кир Стармер предложил поработать с США над созданием проекта мирного соглашения по типу плана Трампа в 20 пунктов по сектору Газа», – сообщил Axios со ссылкой на источник.

    Также сообщается, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил организовать срочный созвон европейских советников по национальной безопасности на выходных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп провел встречу с Зеленским в Белом доме. Зеленский позвонил европейским лидерам сразу после переговоров с Трампом. Axios и CNN сообщили, что переговоры Зеленского с Трампом прошли в напряженной обстановке.

    Комментарии (8)
    18 октября 2025, 07:21 • Новости дня
    МВФ потребовал девальвировать украинскую гривну

    Bloomberg сообщило о давлении МВФ на Киев с целью девальвации гривны

    МВФ потребовал девальвировать украинскую гривну
    @ Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Международный валютный фонд настаивает на контролируемой девальвации гривны для поддержки финансовой стабильности Украины и оказывает давление на Киев, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

    По информации Bloomberg, МВФ поддерживает идею контролируемой девальвации гривны и уверен, что это позволит улучшить финансовое положение Украины за счет увеличения поступлений в бюджет в национальной валюте, передает ТАСС.

    Национальный банк Украины не согласен с позицией МВФ и не готов поддержать такое предложение из-за опасений роста инфляции и возможного общественного недовольства.

    Ранее директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер отметил на брифинге, что в своей работе фонд исходит из оценки Киева, согласно которой конфликт на Украине продолжится и в следующем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина недополучила 5 млрд евро из-за невыполнения обязательств перед Международным валютным фондом и по программе Ukraine Facility.

    Комментарии (7)
    17 октября 2025, 15:07 • Новости дня
    Польша не выдала ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков» и освободила его
    Польша не выдала ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков» и освободила его
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Окружной суд в Варшаве отказал в выдаче гражданина Украины, подозреваемого в диверсии на «Северном потоке», немецким властям, пишет агентство PAP.

    По информации PAP, суд также отменил ранее принятое решение о временном заключении подозреваемого под стражу, передает ТАСС.

    «Суд отказался выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северного потока» Владимира Ж. и отменил его временное заключение под стражу», – говорится в материале.

    Ранее обсуждение бюджета судов в Сейме Польши было прервано из-за споров вокруг экстрадиции в Германию украинца Владимира Журавлева по делу о теракте на «Северных потоках».

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал, что экстрадиция украинца Владимира Журавлева в Германию, якобы подозреваемого в подрывах газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», не соответствует интересам Польши.

    Комментарии (10)
    18 октября 2025, 01:58 • Новости дня
    Делегация Украины принесла в Белый дом карты с «болевыми точками» России

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская делегация посетила Белый дом с несколькими картами, предположительно, содержащими сведения об объектах, важных для военной силы и экономики России, сообщил источник в делегации.

    «На картах – болевые точки российской оборонки и военной экономики», – заявил источник украинским СМИ.

    По его версии, если «надавить» на эти точки, Россию можно «заставить прекратить» конфликт, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский покинул Белый дом после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk. Зеленский заявил о необходимости прекратить боевые действия на текущих позициях.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономика страны обладает значительным запасом прочности, что позволяет и властям, и гражданам реализовывать все поставленные перед собой планы. Москва надеется, что Вашингтон сможет побудить Киев к активным шагам на пути к миру.

    Он также отметил, что риторика Зеленского указывает на отсутствие стремления к миру, поскольку украинские власти продолжают делать акцент на военных угрозах, а не на поиске дипломатического решения.

    Комментарии (2)
    18 октября 2025, 07:30 • Новости дня
    ПВО ночью сбила 41 беспилотник над регионами России и акваторией Черного моря
    ПВО ночью сбила 41 беспилотник над регионами России и акваторией Черного моря
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что 12 дронов были сбиты над территорией Брянской области. По пять беспилотников уничтожено над Калужской областью и в Республике Башкортостан.

    В Московской области средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА. По два беспилотника было сбито над Белгородской и Орловской областями. По одному дрону уничтожили над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областями.

    Кроме того, шесть украинских беспилотников были сбиты российскими средствами ПВО над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило об уничтожении и перехвате 61 украинского беспилотника самолетного типа в ночь с четверга на пятницу.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 04:59 • Новости дня
    Стало известно меню рабочего обеда Трампа и Зеленского в США

    Белый дом подал Зеленскому жареного цыпленка и карамельный бисквит на обед

    Tекст: Антон Антонов

    Рабочий обед в Белом доме, где президент США Дональд Трамп принял украинского лидера Владимира Зеленского, включал жареного цыпленка и карамельный шифоновый бисквит, сообщил пресс-пул администрации президента США.

    На обеде предлагали салат с хрустящими артишоками и тонко нарезанным фенхелем, жаренного на сковороде цыпленка, который подавали с хэшем из батата, фрикасе из сладкого горошка, руколой и айоли с розмарином. Десерт включал яблоки сорта Макинтош, а также карамельный шифоновый бисквит с мороженым из клементина и соусом из ежевики, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский лидер встретился с Зеленским в Белом доме. Axios и CNN сообщили, что переговоры Зеленского с Трампом прошли в напряженной обстановке.

    Комментарии (2)
    Главное
    El Pais назвала саммит Россия-США в Будапеште «политическим кошмаром» для ЕС
    Гросси: На ЗАЭС началось восстановление поврежденных ЛЭП
    Эксперт объяснил смысл создания спецслужбами Украины приложения для венгров
    РБК: Главу объединения частных детективов Матушкина заподозрили в госизмене
    МВФ потребовал девальвировать украинскую гривну
    WSJ: В Китае уволили девять высокопоставленных военных
    Земля вошла в поток плазмы из корональной дыры Солнца

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине

    Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Подготовка к встрече начнется уже на следующей неделе. Выбор Венгрии комфортен Москве и Вашингтону из-за дружественных отношений с Виктором Орбаном. А вот ЕС и Киев поставлены в сложную ситуацию: в Брюсселе и Киеве не любят Орбана, а Украине столица Венгрии навевает воспоминания еще и о Будапештском меморандуме. Чего ждать России и миру от нового саммита? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел

    Изгнание русских превращает Прибалтику в дом престарелых

    У демографической катастрофы, которую переживает Прибалтика, появился еще один характерный признак. Поскольку детей становится меньше, а стариков больше, школы переоборудуются в дома престарелых. Происходит это в том числе потому, что местные националисты десятилетиями изгоняли живущих в Латвии русских – и теперь, по словам местных политиков, «демографическая яма становится демографической бездной». Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации