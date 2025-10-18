Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.2 комментария
Сийярто: Если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать
Отказ польских властей отдавать обвиняемого в теракте на «Северных потоках» украинца Владимира Журавлева в Германию возмутителен, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Это скандально: по мнению Польши, если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать», – цитирует Сийярто ТАСС.
Так Варшава дает свое «разрешение» на теракты в Европе, указал политик.
По его мнению, Польша не просто освобождает, но и чествует террориста.
«Вот до чего дошло европейское верховенство права», – заключил Сийярто.
Напомним, окружной суд в Варшаве отказал в выдаче Германии гражданина Украины, подозреваемого в диверсии на «Северном потоке».
Туск сообщал, что экстрадиция украинца Владимира Журавлева в Германию не соответствует интересам Польши.